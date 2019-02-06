Meclis nadir görülen hastalıkları araştıracak: Komisyon kurulması kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Multipl Skleroz (MS) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalık türlerine ilişkin mevcut durumun tespit edilip, tedavi ve bakım yöntemlerinin belirlenmesi, hastaların ve yakınlarının problemlerine ilişkin çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti gruplarının, birleştirilerek görüşülen Meclis araştırma önergeleri üzerinde söz alan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Türkiye'de her yıl bin 500 civarında hastaya ALS teşhisi konulduğunu belirterek, ülke genelinde 10 bin hasta olduğunun tahmin edildiğini aktardı.

Hastalarının yaklaşık yüzde 90'ının 5-7 yıl içerisinde hayatını kaybettiğini vurgulayan Cesur, yüzde 10'luk kısmının da zor şartlarda hayatını sürdürdüğüne işaret etti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, tüm partilerin aynı konuyu önemsemesinin millet adına sevindirici olduğunu, bu hastalıkların tedavi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle devletin bu hastalara sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Türkiye'de insanların barış ve huzur içerisinde yaşatılması gerektiğini belirterek, komisyonun hemen çalışmaya başlamasının önemine işaret etti.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, tüm siyasi parti gruplarının bu konuda bir araya gelmesinin önemli olduğunu belirterek, bütün gruplara teşekkür etti. Arık, bu hastalıkların bazılarıyla ilgili bilgi verdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, bu hastalıkları taşıyan çiftlerin önceden belirlenerek sağlıklı hücrelerden döllenmenin sağlanmasının önemli olduğuna değindi.

Demircan, "Bu araştırma önergesinin amacı, bu hastalıklara sahip insanlarımıza çare olmak, yakınlarının yükünü bir nebze olsun paylaşmak ve bilim insanlarının çalışmalarına katkı sağlamak." dedi.

Komisyon kurulmasına ilişkin önerge, Genel Kurul'da oybirliği ile kabul edildi.