Yeni dönem milletvekilleri belli oldu...Mecliste mimar-mühendislerden sonra doktorlar yer aldı

24 Haziran seçiminin kesin olmayan sonuçlarını YSK açıkladı.

Açıklanan sonuçlara göre mecliste 64 mimar ve mühendis, 46 doktor ve diş hekimi, 45 iş insanı, 33 akademisyen, 33 kamu ve özel şirket yöneticisi, 24 eğitimci, 24 siyasetçi, 17 mali müşavir, 10 da gazeteci yer alacak.

En fazla kadın milletvekili 52 kişiyle AK Parti'de bulunuyor. AK Parti'yi sırasıyla 25 kadın milletvekili ile HDP, 18 kadın milletvekili ile CHP, 5 kadın milletvekili ile MHP, 2 kadın milletvekili ile de İYİ Parti takip ediyor.

Ak Parti grubunda sağlık çalışanı olarak 14 milletvekili meclise girdi.

İyi Parti’den 4 sağlık çalışanı milletvekili olarak mecliste görev alırken bu isimlerden biri de Süleyman Demirel’in doktoru Aylin Cesur oldu.

MHP’den ise 3 eczacı ve 2 tıp doktoru mecliste yer alan 27. dönem milletvekilleri arasında.

Cumhuriyet Halk Partisi meclise girerken;16 milletvekili ile sağlık çalışanlarına mecliste en çok yer veren parti oldu.