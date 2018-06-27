SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni dönem milletvekilleri belli oldu...Mecliste mimar-mühendislerden sonra doktorlar yer aldı
24 Haziran seçimleri sonuçlandı. YSK’nın kesin olmayan sonuçlarına göre TBMM’ye giren 600 milletvekili içerisinde sağlık çalışanları da yer aldı. İşte partilerin meclise giren sağlık çalışanları…
Yeni dönem milletvekilleri belli oldu...Mecliste mimar-mühendislerden sonra doktorlar yer aldı
27 Haziran 2018 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

24 Haziran seçiminin kesin olmayan sonuçlarını YSK açıkladı. 

Açıklanan sonuçlara göre mecliste 64 mimar ve mühendis, 46 doktor ve diş hekimi, 45 iş insanı, 33 akademisyen, 33 kamu ve özel şirket yöneticisi, 24 eğitimci, 24 siyasetçi, 17 mali müşavir, 10 da gazeteci yer alacak.
 En fazla kadın milletvekili 52 kişiyle AK Parti'de bulunuyor. AK Parti'yi sırasıyla 25 kadın milletvekili ile HDP, 18 kadın milletvekili ile CHP, 5 kadın milletvekili ile MHP, 2 kadın milletvekili ile de İYİ Parti takip ediyor.
Ak Parti grubunda sağlık çalışanı olarak 14 milletvekili meclise girdi.
İyi Parti’den 4 sağlık çalışanı milletvekili olarak mecliste görev alırken bu isimlerden biri de Süleyman Demirel’in doktoru Aylin Cesur oldu. 
MHP’den ise 3 eczacı ve 2 tıp doktoru mecliste yer alan 27. dönem milletvekilleri arasında. 
Cumhuriyet Halk Partisi meclise girerken;16 milletvekili ile sağlık çalışanlarına mecliste en çok yer veren parti oldu. 

Anahtar Kelimeler:

27 donem milletvekilleri ak parti cumhuriyet halk partisi mhp iyi parti

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
0
1) OSMAN ÇAKIR (GASTECİ)
27.06.2018 10:44:45
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA ŞARTLARININ NE KADAR ZOR VE EMEKLİLİK ÜCRETLERİNİN NE KADAR DÜŞÜK OLDUĞUNUN GÖSTERGESİDİR.BARİ VEKİL OLAYIMDA KENDİMİ KURTARAYIM DÜŞÜNCESİDİR.ARTIK SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YENİ DÜZENLEME YAPMANIN,VERİLEN SÖZLERİ TUTMANIN ZAMANIDIR.
People
0
2) EMRE LAKŞE (DR.)
27.06.2018 10:09:29
BURSA UZ. DR. MUSTAFA ESGİN- AK PARTİ- LİSTEDE UNUTULMUŞ.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
meme kanseri afyonkarahisar devlet hastanesi27. donem milletvekilleri ak parti cumhuriyet halk partisi mhp iyi partiacil tıp sadiye emircan ziba yucelŞanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesienfeksiyon hastaliklari seyahat mehmet kadir gokturk
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.