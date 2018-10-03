Mecliste sağlıkta şiddete karşı sesler yükseliyor: 'Bu ulvi görevi güven içinde sürdürmeliler'



Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son dönemde birçok sempozyum ve kongrenin ana konusu olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, devlet hastanelerinde 62 bin 741 hekim, 96 bin 429 hemşire ve bin 493 acil tıp uzmanı çalıştığını öne süren Özkan, hekim başına düşen hasta sayısının bin 288, acil servislerde ise bu rakamın 54 bin 126 olduğunu kaydetti.

Özkan, sağlıkta dönüşüm sisteminden kaynaklanan sorunların başta hekimler olmak üzere, sağlık çalışanlarının üzerine yüklendiğini savundu.

CHP'nin Sağlıkta Şiddet Raporu'na göre, son 6 yılda 20 bin 706 sağlık çalışanına fiziksel saldırıda bulunulduğunun tespit edildiğini aktaran Özkan, "Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının sağlıkta dönüşüm adıyla hekime dayattığı düşük ücret ve performans ile vatandaşa dayattığı katkı payı uygulaması sonucunda hastaların yaklaşık 3'te 1'i acil servislere müracaat etmektedir. Acil servislerde gerçekten utanç verici manzaralarla karşılaşmaktayız." diye konuştu.

CHP'nin, konuya ilişkin Meclis araştırması açılması konusunda sunduğu tekliflerin gözardı edildiğini vurgulayan Özkan, "Ümidimiz, beklentimiz, sağlıkta şiddete son verilmesi ve sağlık çalışanlarının bu ulvi görevi yaparken güven içinde hizmetlerini sürdürebilmeleridir." ifadesini kullandı.

Özkan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin başlıca nedenlerinin, sağlık sistemiyle ilgili sorunlar, altyapı ve donanım eksikliği, personel yetersizliği, hastanelerde güvenliğin yeteri kadar sağlanamaması olduğunu sözlerine ekledi.