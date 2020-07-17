Meclis'te vaka sayısı ise 37'ye yükseldi, Koronavirüse yakalanan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu yoğun bakıma kaldırıldı

AK Parti grubundan, Grup Başkanı Naci Bostancı'nın yakın çalışma ekibinden üç kişide koronavirüs tespit edilmesiyle önce AK Parti Grubu alarma geçirildi. Toplamda 11 çalışanda koronavirüs tespit edilirken Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da testi pozitif çıktıktan sonra tedaviye alındı.
Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedaviye alınan ancak tedavi sırasında özellikle nefes alma probleminden dolayı durumu ciddileşen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yoğun bakıma alındı.
Habertürk'te yer alan habere göre, Meclis'te toplam koronavirüs vaka sayısı da 37'ye ulaştı. Vakaların 20'si tedavi görerek taburcu edildi. Vakalar arasında 5 milletvekili bulunuyor.