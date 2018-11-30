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Medical Park İzmir'e 'Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi' verildi
Medical Park İzmir Hastanesi, Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Kalite Derneği (KalDer) işbirliği ile düzenlenen ve iş dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen Türkiye Mükemmellik Ödülleri'nde, bu yıl 'Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi' almaya hak kazandı
Medical Park İzmir'e 'Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi' verildi
30 Kasım 2018 - İHA
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Medical Park İzmir Hastanesi, Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Kalite Derneği (KalDer) işbirliği ile düzenlenen ve iş dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen Türkiye Mükemmellik Ödülleri’nde, bu yıl ‘Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi’ almaya hak kazandı. 
1314 Kasım’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin ev sahipliğinde "Sürdürülebilir Ortak Gelecek" temasıyla gerçekleştirilen 27. Kalite Kongresi’de kurumlar, Türkiye mükemmellik ödüllerinin sahibi olurken, "Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi" alan kuruluşlar arasında Medical Park İzmir Hastanesi de yer aldı.

Medical Park İzmir Hastanesinden Başhekim Yard. Kalite, Hemşirelik Ve Tıbbi Hiz. Sor. Dr. Özlem Ecemiş "Türkiye Kalite Derneği KALDER tarafından düzenlenen “sürdürülebilir ortak gelecek” temasıyla hayata geçirilen 27.Kalite Kongresinde Hastanemiz EFQM (European Foundation For Quality Management )“ Modeli Mükemmellikte Yetkinlikte “5 yıldız ödülü almıştır.Sağlık Hizmetlerinde öncü ve referens  olmak vizyonumuz ile 2015 de katıldığımız Ulusal Kalite Hareketi sonrası,2016 de Mükemmellikte 4 yıldız,2017 de Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülünün sahibi olduk. Ayrıca bu süreç bize Sağlık sektöründe ilk olmanın gururunu da yaşatmakta. Hasta ve çalışan güvenliği ,hasta ve çalışan memnuniyeti esaslarımız ile ulusal ve uluslararası alanda gösterdiğimiz başarılarımız tüm çalışanlarımız ile devam ettirmek hedefindeyiz.Fark yaratan ve değer katan çalışmalarımızın bu ödüllerle taçlandırılması iyileşme ve gelişme yolundaki çabalarımızı , motivasyonumuzu ve kararlılığımızı artırmaktadır" dedi.
Basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, Ege Bölgesi’nde ilk kez bir hastanenin böylesi bir yetkinlik belgesi almaya hak kazandığını belirterek, "Kalite yolculuğu konusunda kurumumuz, bu yolculuğa başladığından bugüne dek adım adım gerekli çalışmaları yaparak İzmir'i iyi bir yere getirmek için elinden gelen gayreti sarf ediyor. Kaliteli bir kurum olabilme güvenini topluma verme konusunda elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Geçen sene Ege Bölgesi'nde büyük ödülü aldık; ama hedefimiz ulusal bazda bunu tescil ettirmekti. Ulusal bazda da Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi'ni almaya layık görüldük. Biz daha bu yolun başındayız. Bizim hedefimiz tekrar müracaat edip mükemmellikte büyük ödülü almak olacak. Bu büyük ödülü İzmir'e getirmek istiyoruz. Bunun için ekip arkadaşlarımız ile birlikte gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi.
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Yönetim Kurulu Başkanı Senem Kılıç da, "Kalite içinin doldurulması zor ve süreklilik getiren bir kavramdır. Kalite kişiye göre değişmektedir ancak literatürde müşteri beklentisinin sürekli aşıldığı kavram olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla sağlık sektöründe kalitede mükemmelliğe talip olmak hakikatten çok iddialıydı. Bu aşamada Veysi Beyin ve ekibinin bu uzun yolculuktaki cesur kararından dolayı onları kutluyorum. Kalite kavramını topluma yayabilmekle ilgili bir üst bilince ve kolektif yaşam şekline ihtiyacımız var" diye konuştu. 

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medical park tusiad kalder

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