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Medicana Hastanesi çalışanları Dr. Fikret Hacıosman için tören düzenledi
İstanbul'da hastası tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın anısına tören düzenledi
Medicana Hastanesi çalışanları Dr. Fikret Hacıosman için tören düzenledi
03 Ekim 2018 - İHA
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İstanbul'da hastası tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın anısına tören düzenledi. Başhekim Oğuzhan Cücü saldırıyı kınayarak, "Bir güvenlik zafiyeti olduğunu düşünmüyorum. Hastaneler kamuya açık yerler çünkü" dedi. Bahçelievler'de dün meydana gelen olayda hastası tarafından silahlı saldırıya uğrayan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman ağır yaralanmıştı. Çalıştığı özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Hacıosman, akşam saat 21.55'te hayatını kaybetmişti. Doktorun anısına meslektaşları tarafından tören düzelendi. Doktorun hayatını kaybettiği hastanede düzenlenen törende önce ortak basın açıklaması okundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu. Başhekim Oğuzhan Cücü törende yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik her türlü saldırıyı kınadıklarını söyledi. Basın mensuplarının hastanede güvenlik zafiyeti olup olmadığını sorması üzerine Cücü, "Zaten olay yargıya intikal etmiş vaziyette. Bu konuda bizim konuşmamız doğru olmaz. Bir güvenlik zafiyeti olduğunu da düşünmüyorum. Hastaneler kamuya açık yerler çünkü" şeklinde konuştu. Başhekim Oğuzhan Cücü, yaptığı ortak basın açıklamasında şunları söyledi: 

"2 Ekim Salı günü tedavi ettiği hastası tarafında silahlı saldırıya uğrayan ve yoğun bakımda tedaviye alınan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki akşam saat 21.55'te hayatını kaybetti. Hocamıza Allah'tan rahmet ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Yapılan bu elim saldırı tüm sağlık camiasını üzmüş ancak aileden birine yapılan bir saldırı bizleri derinden yaralamıştır. Bu saldırıyı aynı zamanda sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan iyilik ve şefkat kavramların yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyoruz. Mesleklerine hayatlarını adayan hastaları için gece gündüz bin bir zorlukla fedakarlıkla çalışan hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının tek amacı insanları iyileştirmektir. Gayeleri hayat kurtarmak olan doktorlarımızın hayatlarını ellerinden almaya yönelik şiddet eylemleri hiç bir şekilde kabul edilmez. Sağlık çalışanlarını yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz."

Anahtar Kelimeler:

fikret haciosman medicana

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