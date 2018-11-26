Medigündem şehir hastaneleri ile üniversitelerin işbirliğine mercek tuttu

Türkiye Klinikleri Televizyonu Medigündem programında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın üniversiteler ile şehir hastaneleri arasında işbirliğini ve sağlık alanındaki diğer gündem maddelerini değerlendirdi
MEDİGÜNDEM HER SABAH SAAT !! DE TÜRKİYE KLİNİKLERİ TV'DE CANLI OLARAK YAYINLANIYOR
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|03/12-04/12
|Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programları 2.dönem
|KADIN...
|İSTA
|07/12-09/12
|2. Diyabet Teknolojileri Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|ANKA
|06/12-09/12
|8.Kadın Doğum Günleri
|KADIN...
|İSTA
|06/12-09/12
|İstanbul Üniversitesi 8. Kadın Doğum Günleri
|KADIN...
|İSTA
|14/12-15/12
|8. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANKA
|14/12-16/12
|8. Ulusal Sitopatoloji Kongresi
|TIBBİ...
|İZMİ