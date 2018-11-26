Medigündem şehir hastaneleri ile üniversitelerin işbirliğine mercek tuttu

Türkiye Klinikleri Televizyonu Medigündem programında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın üniversiteler ile şehir hastaneleri arasında işbirliğini ve sağlık alanındaki diğer gündem maddelerini değerlendirdi

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