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Medigündem şehir hastaneleri ile üniversitelerin işbirliğine mercek tuttu
Dr. İbrahim Ersoy Medigündem'de bugün üniversitelerin şehir hastaneleri ile işbirliğini masaya yatırdı
Medigündem şehir hastaneleri ile üniversitelerin işbirliğine mercek tuttu
26 Kasım 2018 - MEDİMAGAZİN
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Türkiye Klinikleri Televizyonu Medigündem programında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın üniversiteler ile şehir hastaneleri arasında işbirliğini ve sağlık alanındaki diğer gündem maddelerini değerlendirdi 

MEDİGÜNDEM HER SABAH SAAT !! DE TÜRKİYE KLİNİKLERİ TV'DE CANLI OLARAK YAYINLANIYOR

 

Anahtar Kelimeler:

medigundem dr ibrahim ersoy

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