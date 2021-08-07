Medikal estetik hekimi Nüket Eroğlu'na sosyal medyada büyük tepki

Medikal estetik hekimi Nüket Eroğlu, Türkiye'deki yangınları söndürmek için canla başla çalışan Azerbaycanlı askerlerden rahatsız oldu. Eroğlu, "Azerbaycanlı asker gelmiş, benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsiz. Yani baktığınızda gerçekten bir anlam veremiyorum." dedi. sosyal medyada tepki çeken videonun ardından #ÖzürDileNüketEroğlu etiketi TT oldu.

07 Ağustos 2021 11:51 -