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Medikal estetik hekimi Nüket Eroğlu'na sosyal medyada büyük tepki
Medikal estetik hekimi Nüket Eroğlu, Türkiye'deki yangınları söndürmek için canla başla çalışan Azerbaycanlı askerlerden rahatsız oldu. Eroğlu, "Azerbaycanlı asker gelmiş, benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsiz. Yani baktığınızda gerçekten bir anlam veremiyorum." dedi. sosyal medyada tepki çeken videonun ardından #ÖzürDileNüketEroğlu etiketi TT oldu.
Medikal estetik hekimi Nüket Eroğlu'na sosyal medyada büyük tepki
07 Ağustos 2021 11:51 -
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Medikal estetik hekimi Nüket Eroğlu, Türkiye'deki yangınları söndürmek için canla başla çalışan Azerbaycanlı askerlerden rahatsız oldu.

Instagram hesabından video yayınlayan Eroğlu, "Azerbaycanlı asker gelmiş, benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsiz. Yani baktığınızda gerçekten bir anlam veremiyorum" ifadelerini kullandı.

Twitter'da kısa sürede TT olup gündemde birinci sıraya erleşen Eroğlu'na büyük tepki var. Tepkilerini kullanıcılar #ÖzürDileNüketEroğlu etiketi ile dile getirdi.

Dr.Eroğlu, Azerbaycanlı askerlere hakaret ettiği videoya gelen tepkiler üzerine Instagram'daki paylaşımlarını yoruma kapattı.

Anahtar Kelimeler:

nuket eroglu azerbaycan yangin

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