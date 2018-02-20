Medikal firmalardan 'tanınma anlaşması' talebi

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkan Yardımcısı Levent Mete Özgürbüz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun imzaladığı ve yurt içinde üretilen ilaçların dış pazarlara girişini kolaylaştıran denetimlerin karşılıklı tanınması anlaşmasının tıbbi cihazlar için de yapılmasını istediklerini belirterek, "Bunu yapabilirsek tıbbi cihaz ihracatımıza çok büyük katkısı olur." dedi.

Özgürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece iç pazara yönelik üretim yapan bir firmanın yaşama şansının bulunmadığına işaret ederek, 2003 yılında 14 milyon dolar olan sektör ihracatının bugün 600 milyon dolar seviyelerine yükseldiğini söyledi.

Birçok firmanın kilogram başına milyon dolar değerinde yerli ürünler ürettiğine dikkati çeken Özgürbüz, "Pazarımızda sadece Afrika ya da Ortadoğu yok. En büyük ihracatımızı Avrupa'ya yapıyoruz, ABD'ye de satış var." diye konuştu.

Serbest ticaret anlaşmalarının sektör ihracatına etkisine değinen Özgürbüz, tıbbi cihazda CE belgesinin serbest dolaşım imkanı sağladığını dile getirdi.

Özgürbüz, ilaç konusunda ise her ülkenin kendine göre hukuki düzenlemeleri bulunduğunu, bu nedenle geçmiş dönemde ülke pazarlarına girmenin zor olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun ilaç için yaptığı denetimlerin karşılıklı tanınması anlaşması, ilaç üreticilerimizin ihracatının artmasına bundan sonraki dönemde daha da ivme kazandıracaktır. Son zamanlarda Sağlık Bakanlığı ve Kurumun, ilaç üreticilerine yaptığı en büyük destek budur. Bunun benzerini tıbbi cihazda da yapabilirsek, ihracatımıza çok büyük katkısı olur."

Özellikle ilaç konusunda dış pazarlara girmenin önündeki en büyük engelin, her ülkenin ayrı ruhsatlandırma yapması olduğunun altını çizen Özgürbüz, söz konusu anlaşmayla taraf ülkelerin birbirlerinin denetimini tanıdıklarını bildirdi.

Özgürbüz, Gümrük Birliği Anlaşması'ndan dolayı Türkiye'nin bazı uluslararası sözleşmelerle kendini sınırladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gümrük Birliği Anlaşması olmayan Rusya, Tayvan gibi ülkeler kendi belgelerini talep ederek pazara girişi engelliyorlar. Biz CE belgesinin tanındığı ülkelere ürünlerimizi satabiliyoruz ancak bunun dışında kalan ülkeler için yeni belgelendirme gerekiyor. İhracatımızın bu yıl da artmasını bekliyoruz. Bizim ülke olarak ihracat konusunda bir sıkıntımız yok. Çünkü dünya kalitesinde mal üretip rekabetçi fiyatlarla satabiliyoruz. Zaten AB standartlarında ürün üretemezsek iç piyasaya da satamayız."