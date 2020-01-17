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Medikal sektörü İstanbul'da bir araya gelecek
Expomed Eurasia Fuarı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 27. kez düzenlenecek fuar, 35 binin üzerinde yerli ve yabancı medikal ve sağlık sektörü profesyonelini ağırlarken, 50’den fazla ülkeden binin üzerinde firma ve firma temsilciliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
Medikal sektörü İstanbul'da bir araya gelecek
17 Ocak 2020 - AA
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İstanbul-Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuar, 19-21 Mart 2020'de gerçekleştirilecek. Fuar, medikal sektör için Türkiye’de ve Avrasya coğrafyasında önemli bir iş platformu olarak öne çıkıyor.

Reed Tüyap Fuarcılık AŞ tarafından organize edilen organize edilen fuarda, elektro medikal ekipmanlar, laboratuvar araç ve gereçleri, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında kullanılan her türlü cihaz ve ekipman, ambülans ve sistemleri, hastane alt yapısına yönelik donanımlar ve medikal alanda kullanılan sarf malzemeler bulmak mümkün oluyor. Ayrıca, 2018 yılından beri de fuarda reçetesiz satılan doğal takviyeler, vitaminler, gıda destek ürünler ile dermo-kozmetik ürünler ve anne, bebek ve çocuk ürünleri de yer alıyor.

Ücretsiz ziyaret etme fırsatı

Her yıl on binlerce sektör profesyoneli ve iş insanı tarafından ziyaret edilen fuar, İstanbul’u 3 gün boyunca medikal dünyanın kalbi haline getiriyor. Medikal ve sağlık sektörüne 1 milyar dolarlık iş hacmi getireceği ön görülen fuar, şubat ayına kadar alınacak e-davetiye ile ücret ödemeden, vakit kaybetmeden ve sıra beklemeden gezilebilecek. E-davetiyeyi hemen almak için "www.expomedistanbul.com" adresi ziyaret edilebiliyor.

Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (MASSİAD) ve İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) destekleri ile Expomed Fuarı’nda yer alan İnovasyon Alanı, yenilikçi ürünlerini özel bir alanda profesyonellere ulaştırmak isteyen firmalara ve start-up fikirlere bu sene de ev sahipliği yapacak.

Bu özel alan fuardaki pek çok etkinliğin de merkezi olacak. Sunuculuğunu Sağlık İletişimcisi Serap Öcal’ın üstlendiği İnovasyon Sohbetleri, fuar boyunca belirlenen saat aralıklarında fuar katılımcılarıyla buluşacak. Alanında uzman birbirinden değerli bilim insanları, hastane yöneticileri ve hekimlerin olacağı bu alanda “Sağlığı Dönüştüren Teknolojiler, Sağlıkta Yapay Zeka, Biyoteknoloji, Sağlık Hizmetlerinde Dijitalleşme, Akıllı Gıdalar ve Uzaktan tedavi" konuları paneller de gerçekleştirilecek

Anahtar Kelimeler:

medikal medikal sektor saglik

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