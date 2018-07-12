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Medimagazin duyurmuştu... Sağlık Bakanlığı harekete geçti
Mustafa Sandal’ın Reset isimli klip çalışmasına klipte bir hemşirenin seks objesi olarak kullanıldığı görüşüyle hemşirelerden tepki geldi. Medimagazin’in duyurduğu hemşire yorumları üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti
Medimagazin duyurmuştu... Sağlık Bakanlığı harekete geçti
12 Temmuz 2018 -
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MEDİMAGAZİN- Mustafa Sandal'ın Reset şarkısının klibi ile ilgili Medimagazin'e gelen hemşire yorumları üzerine Sağlık Bakanlığı konu ile ilgili olarak ilk adımı attı. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş’ün imzasıyla “Reset" isimli klipteki hemşire sahnesi için harekete geçti. Söz konusu klipte tartışmaya yol açan sahne için inceleme talebi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na iletildi. 


Resmi yazıda klipteki görüntülerde yer alan hemşire temsilinin kıyafet, hal ve davranışları mesleğin saygınlığını ve itibarını zedeleyici nitelikte olup, toplumda sağlık çalışanlarına karşı yanlış bir kanı oluşmasına sebebiyet verebileceğine dikkat çekildi. 

Mustafa Sandal'ın yeni klibindeki bu görüntüye hemşirelerden tepki! 


Bakanlık tarafından yapılan inceleme talep metninde klipte sağlık çalışanlarına yönelik olumsuz içerikler hakkında insan onurunun, genel ahlakın, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacı ile Sağlık Bakanlığının aktif bir çalışma tarzı yürüteceği ifade edildi. 
RTÜK’e iletilen metinde başta hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının onurunu ve saygınlığını artıracak programların düzenlenmesi, olumsuz nitelikteki bu tarz klip örneklerinden kaçınılması gerekliliğine vurgu yapıldı.  
 

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