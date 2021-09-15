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Medimagazin tez konusu oldu
Hilal Doğruel'in Medimagazin'i konu edindiği araştırma makalesi İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi'nde yayımlandı.
Medimagazin tez konusu oldu
15 Eylül 2021 17:18 -
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Hilal Doğruel, Prof. Dr. Erkan Yüksel danışmanlığında hazırladığı tezinde Medimagazin gazetesini konu edindi. “Türkiye’nin İlk Sağlık Konulu Gazetesi:  Medimagazin” isimli araştırma makalesinde 1999 yılında yayın hayatına başlayan Medimagazin gazetesi ekseninde sağlık haberciliğinin ve ülkedeki sağlık politikalarının gelişimi ele alındı.

15 yıllık sürede yayınlanan haberlerin içerik analizi yapıldı

Araştırmada Medimagazin’in 2000, 2005, 2010 ve 2015 yıllarında birinci sayfada yayınlanan 885 haberin içerik analizi yapıldı. Bu bağlamda araştırmada, gazetede yer alan haberlerin teması, haber kaynakları, genel tema ve alt temalar, adı geçen kişi ve kurumlar ve yazıların niteliği gibi unsurların analizi yapılarak Medimagazin’in yayın politikasını anlamaya yönelik sorulara yanıt arandı.

En çok başvurulan bilgi kaynağı Sağlık Bakanlığı

Araştırma verilerine göre haberlerde en çok başvurulan bilgi kaynağının Sağlık Bakanlığı açıklamaları ve tıp hekimleri olduğu öne çıkarken adı geçen kişilerin tıp doktorları, adı geçen kurumun ise Sağlık Bakanlığı olduğu sonucuna ulaşıldı.

En çok değinilen ana konuların sağlık çalışanları ve sorunları , sağlık kurumları, hastaneler ve tıp fakülteleri olduğu görülürken en çok ele alınan genel  temaların  hukuk, mevzuat, yasa, yönetmelik ve düzenlemeler, alt temaların ise Sağlık politikaları, sistemleri eleştiri ve savunuları ile İlaç, ruhsat, yasa taslağı ile ilgili gelişmeler olduğu sonucuna ulaşıldı.

Sağlık politikaları haberlerin içeriğinde doğrudan etkili

Araştırma sonucunda içerik analizinde elde edilen veriler ışığında Türkiye’de uygulanan sağlık politikaları ve sistemlerinin gazetede yer alan sağlık konulu haberlerinin içeriği üzerinde doğrudan etkili olduğu gözlemlendi. Bu bağlamda Medimagazin’in ülkedeki sağlık politikalarının takibi, gözetimi ve değerlendirilmesinde önemli bir işlev gördüğü sonucuna ulaşıldı.

Anahtar Kelimeler:

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