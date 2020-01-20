Medimagazin Yapay Zeka Kongresinde sordu: Yapay zeka hekimlerin yerini alacak mı?

MEDİMAGAZİN-Sağlık alanında öne çıkan yapay zeka uygulamalarının, bu uygulamaların pratikte kullanım alanları ve gelecekte bizleri neler beklediğinin ele alınacağı Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi 2020’de MEDİMAGAZİN’in sorularını yanıtlayan Prof Dr. Melih Bulut, yapay zekanın tıpta nasıl kullanacağını, hekimlerin yerini alıp almayacağını ve etkilerini değerlendirdi.

“Tıpta yapay zeka, makinelere öğrettiğimiz konuları sağlıkta kullanmaktır”

Tıpta yapay zeka için, “Esas itibarıyla bilgi işleyen sistemler eninde sonunda bir zeka üretiyorlar” şeklinde yapan Prof. Dr. Bulut, "Biz ister bunu bir algoritma şeklinde yazıp onlara verelim ister onlar bir takım örneğin görüntülerden bazı sonuçlara varmış olsunlar neticede bir zeka üretiyorlar ve biz bunu tıpta sağlıkta çeşitli alanlarda kullanabilir hale geliyoruz.” diyerek tıpta yapay zekanın etkilerinden söz etti.

Yapay zekanın sağlık alanında nerelerde kullanacağını da anlatan Prof. Dr. Bulut, "Radyoloji, patoloji yani görsel tanılarla ilgili daha çok bnu branşlarda ve çok çalılşma var çünkü daha kolay alanlar. Bu alanlarda aşağı yukarı netice de elde edilmiş durumda. Ama yapay zekanın girmediği tıp ve sağlık alanı yok” şeklide konuştu.

Bioteknoloji ile yapay zekanın birbirinden ayırt edilemeyeceğini belirten Prof. Dr. Bulut, robotik cerarihide yapay zekanın iç içe olduğunu da sözlerine ekledi.

Peki yapay zeka hekimlerin yerini alır mı?

Yapay zeka teknolojilerinin gelişiyle hekimlerin yerini tıpta yapay zekanın alacağına yönelik eleştirileri de değerlendiren Prof. Dr. Bulut, “Yapay zeka tıbbın sağlığın her alanına girecek; hekime sağlık çalışanına hastaya yardımcı olacak. Kimsenin işini elinden alayacak tam tersine bunu iyi kullanan işini daha iyi yapmış olacak. Çünü sağlık hizmeti şefkat empati gerektiren hizmet. Ne kadar yapay zekadan bir destek hizmeti olarak yararlansak da sonuçta hekimin hemşirenin fizyoterapistin yeri bambaşka “dedi.

İstihdamı azaltacağına dair eleştirilere ise “Bir patoloji sonucu 3 haftadan önce gelmiyor, bu kabul edilemez. Biz bugün bunu dijital patoloji sayesinde saatler içinde öğrenebiliriz. Doktorun öneüne hazır görüntü geliyor sorun bhurada diye İnsanalrın hayatı mühim ve öyle 3 hafta sonra 5 hafta sonraylaraporun çıkacak bunu kaldıracak durumda değil” diyerek cevap verdi.

Tıpta yapay zekayı reddetmek hekimleri geriye düşürür mü?

Tıpta yapay zeka teknolojilerini reddeden hekimler için “Bir hekim günde 100 150 hasta bakmak zorunda kalıyor. Bir başka gerçekte bu hastalın yarısı 65 yaş üstü ve komplike problemleri olan hastalar artık bunu eski yöntemlerle çözmek mümkü değil" diyen Prof Dr. Bulut “Örneğin benim ablam hastalık geçirdi tıbbi öyksünü dinlemeniz en az iki saat. Bu bilgiyi zaten yüklemiş olduğunuz bir yapay zeka olsa o sağlıkçıya hekime bu hastanın böyle bir sorunu var diyip yol gösterebilir. Ya da taşradaki hekimi düşünelim her tanıyı kolay şekilde koymayabilir. Ama yapay zekaya “elimde böyle böyle bulgularım var” diye sorduğunda o onu çok güzel destekleyecek. Burada sağlığa erişimdeki eşitsizlikleri gidermede de yapay zeka son derece yararlı bir araç.” Dedi.

Meme kanseri tanısını en iyi belirleyen yapay zeka olmasının hekimlerde kompleks yaratıp yaratmayacağını ilişkin olarak “Öyle besliyorsunuz ki yapay zekayı dünyadaki en iyii radyolog sizin mamografinize bakıyor düşünün. En iyi radyolog beyin tomografinzi inceliyor. Bu dünyanın en iyi doktoru sizi ameliyat edecek, teşhis koyacak muayene edecek gibi değerlendirmek lazım.” dedi

Yapay zeka hastayla ilişkileri nasıl etkiler?

Hasta hekim ilişkilerini de değerlendiren Prof. Dr. Bulut, yapay zekanın bu ilişkiyi olumlu etkileyeceğini belirtip şunları söyledi: “O sıcacık göz temasıyla kurduğumuz sohbette aldığımız bilgileri yapay zekanın otomatik olarak hasta dosyasına dönüştürüdğünü düşünün bunu yapan arkadaşlarımız var. Bu ilişkiyi tekrar kurmamız için teknolojiden yararlanmaız lazım. Ve yapay zeka bunu sağlayabilecek araç. İyi kullanıldığında hastaya daha çok zaman ayırabileceğimizi ve hastayla kaybettiğimiz iletişimi sağlıklı şekidlde kurabileceğimize inanıyorum.”

“Modern tıbbın problemlerini giderecek”

Yapay zekanın 'alternatif tıp' gibi bir kolunun olmadığını belirten prof. Dr. Bulut “tam tersine bu yapay zeka kullanrak verileri hızlı ve güzelk işleyeceğimiz için biz sağlığı iyi bir şekilde tarif edebileceğiz. Bu tarif bizim şarlatanların da önünün kesilmesini sağlayacak. Ayrıca modern tıbbın boşluklarını biliyoruz. Çözemediği problemler var. Özellikle kronik hastalıklarda. Burada yapay zekanın devreye girmesiyle bu boşlukların da hızla dolacağına inanıyorum ben. O yüzden yapay zekanın tıbbı dönüştürüceü etkisi önümüzdeki dönemde olumlu ve dönüştürücü olacak.” Şeklinde konuştu.

Kendi yapay zekamız şart!

Her milletin sağlık verisinin kendine özgü olduğunu belirten Prof. Dr. Bulut sözlerini ”Hızla kendi yapay zekamızı geliştirmemiz lazım. İlerde tıbbi yapay zekayı iyi kullanan sağlıkçılar öne ıkacak kullanamayanlar robotlaşacak robot sağlıkçı olacak. Kim yapay zerkayı daha iyi kullanırsa daha iyi yöneticilik, hemşirelik, hekimlik yapacak” diyerek tamamladı.