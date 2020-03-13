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Medimagazin yazmıştı! Kongre seminerler iptal, hastanelere ziyaretçi yasağı!
Medimagazin yazmıştı! Kongre seminerler iptal, hastanelere ziyaretçi yasağı!
13 Mart 2020 18:24 -
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Medimagazin'in önceden duyurduğu önlemler Sağlık Bakanı tarafından açıklandı:

Bilimsel nitelikli kongre ve seminerler iptal edildi

Hastanelere ziyaretçi yasağı getirildi

 

Kamu kurumlarında hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerindekiler 16 Mart'tan itibaren 12 gün idari izinli sayılacak.

Sağlık Bakanı Koca: "Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek."

"Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek, bu anlamda bir genelge de yayınlandı."

"Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz."

"Yurt dışından gelenlerin 14 gün idari izinli sayılmaları gerektiğiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından karar çıktı"

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