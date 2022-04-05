Medyada ve Toplumda Hekim Algısı: Hekimlere ve medyaya düşen rol ne?

MEDİMAGAZİN - Kayseri Tabip Odası'nın The Emar Otel'de düzenlediği ve moderatörlüğünü Oda Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin’in üstlendiği ‘Medyada ve Toplumda Hekim Algısı’ konulu söyleşide Medimagazin Genel Yayın Yönetmeni Dr. İbrahim Ersoy ile Habertürk Yazarı Gazeteci Kemal Öztürk konuşmacı olarak yer aldı.

Habertürk Yazarı Gazeteci Kemal Öztürk, konuşmasında Recep Akdağ döneminde sağlıkta devrim yaratılan bir dönem yaşandığını belirti. Sağlık Bakanlığı’nın reform çalışmalarının iletişim kısmında görev aldığını belirten Öztürk, SABİM’in kuruluşunda rolü olduğunu belirtti.

"5 sene sonra sorunlar düzeltilemez hale gelecek"

Doktor- hasta ilişkisinin doktor lehine olan ve doktoru önceleyen sistemin Recep Akdağ’ın hastayı önceleyen sisteme dönüşmesini istediğini ifade ederek bunu yaparken dengenin sağlanmadığını ve hastanın doktorun sahibi olduğunu düşünmeye başladığını söyledi.

Zamanla sistemin hiçbir şekilde güncellenmediğin ve sonraki bakanların da hiçbir risk almadığını ve edilgen bir strateji izlendiğini söyleyen Öztürk, “Eğer bu sorunlar şu an düzeltilmez ise bundan 5 sene sonra hasta-doktor ilişkisi, şiddet olayları, şehir hastanelerindeki sistem, doktorların yurt dışına gitmesi gibi sorunlar düzeltilemez hale gelecek” dedi.

"Hekim sorunu değil, halk sağlığı sorunu"

Medimagazin Genel Yayın Yönetmeni Dr. İbrahim Ersoy ise hekimlerin en büyük sorunun organize olamamak olduğunu ifade ederek hekimlerin sorunlarını çözebilecek kişinin yine hekimler olduğunu söyledi.

Hekimlerin sorunlarının birer halk sağlığı problemi olduğunun anlatılmasında da sorunlar olduğunu belirten Dr. Ersoy, “Biz hekimler kendimizi anlatamıyoruz. Bunlar hekim sorunu değil, halk sağlığı sorunu. Sistemin sorununu hekim sorunu gibi konuşuyoruz. Aile hekimlerince verilen raporlar kaldırılsa belki sağlıkta şiddette azalacak. Sistemde sorunlar olduğu sürece sağlıkta şiddetin azalması mümkün değil” dedi

Hekimlerin temsiliyeti ile açıklamalarda bulunan Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, odalarının Türk Tabipler Birliği’ni yöneten marjinal gruplara ters olduğunu söyleyerek tüm hekimleri kapsayan ve hekimlerin haklarına odaklanan bir çizgide olduğunu belirtti.

Söyleşide hekimlerin sosyal medyada kullanması gereken dile ve olumsuz haberlerin yayılışına değinilirken, bu konuda medyaya ve medyayı kullanan hekimlere düşen roller üzerine de konuşuldu. Dr. İbrahim Ersoy, hekim maaşlarının sürekli diğer meslek maaşlarıyla karşılaştırmasının yaratacağı olumsuz etkiler hakkında da açıklamalarda bulundu.

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