SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmet Öz, ABD Başkanı Donald Trump'ın kurmayları arasına girdi
ABD'nin en ünlü doktorlarından biri olan Mehmet Öz, ABD Başkanı Donald Trump'ın kurmayları arasına girdi. Trump, Dr. Öz'ü spor, sağlık ve beslenmeden sorumlu danışma konseyine dahil etti.
Mehmet Öz, ABD Başkanı Donald Trump'ın kurmayları arasına girdi
05 Mayıs 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Hürriyet'in aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump, Spor, Egzersiz ve Beslenmeden Sorumlu Danışma Kurulu’na dün dünyaca ünlü bir ismi dahil etti. Donald Trump, TV yıldızı Dr. Mehmet Öz’ü kurulun bir üyesi yaptı.
Konseyde Öz’ün yanı sıra Amerikan futbol takımı New England Patriots’ın antrenörü Bill Belichick ile 'Incredible Hulk' isimli dizinin başrol oyuncusu Lou Ferrigno yer alıyor. Trump konuyla ilgili açıklama yaparken, Dr. Öz ve ekibinin 2 yıl boyunca ABD halkının düzenli egzersiz yapmasını ve iyi beslenmesine destek vereceğini söyledi.

 Trump’ın konsey adaylığını kabul ettiğini söyleyen Dr. Öz, Twitter'dan “Gençlerimizin yaşam tarzını geliştirmek için çalışmaya sabırsızlanıyorum” mesajını yazdı.

Anahtar Kelimeler:

mehmet oz donald trump

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
thk acil saglik hizmetleri genelyapay zeka teshis dr. ezgi ince psikiyatriRaşit Yorgancılar ilk yardımmehmet oz donald trumpzorunlu aşı sağlık bakanlığı gönüllü aşı Sağlık Bakanı Ahmet Demircan
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
03/05-06/059. Ulusal Haseki Tıp KongresiDİĞERANTA
09/05-13/05V. Balkan Ülkeleri Anestezi GünleriANESTEZİY...GAZİ
22/06-24/06Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi SempozyumuTIBBİ...İZMİ
16/10-20/1027.Ulusal Dermatoloji KongresiDERMATOLOJİANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.