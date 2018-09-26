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Mehmet Öz açık kalp ameliyatlarını bitirecek bir buluşa imza attı: MitraKlip
Prof. Dr. Mehmet Öz "MitraKlip" isimli bir cihaz icat etti. MitraKlip'le göğsü kesmeden mitral kapak tamiri yapılabilecek. Böylelikle artık açık kalp ameliyatlarına gerek kalmayacak. Prof. Öz, "En pahalı hastalık. Devamlı yatıyorlar, bazen yoğun bakıma giriyorlar. MitraKlip’le masrafı yarı yarıya düşürdük, ölüm oranı da yüzde 40 azaldı" dedi
Mehmet Öz açık kalp ameliyatlarını bitirecek bir buluşa imza attı: MitraKlip
26 Eylül 2018 - Habertürk
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Kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, Columbia Üniversitesi’ndeki ekibi ve meslektaşlarıyla birlikte ‘MitraKlip’ adında bir cihaz icat etti. Bir katater yardımıyla vücuda geçirilen ve atan bir kalbin hasarlı mitral kapağına takılan ‘MitraKlip’ sayesinde artık açık kalp ameliyatlarından kaçınılacak.

Kalp yetmezliği, tüm dünyada birincil ölüm sebeplerinin başında geliyor. Ancak tıp dünyasındaki yeni bir buluş, bu durumu değiştirmek üzere. Yazarımız kalp cerrahı Mehmet Öz’ün de aralarında olduğu Columbia Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacıların buluşu olan MitraKlip sayesinde ciddi bir ameliyat gerektiren kalp rahatsızlıklarında cerrahlar artık göğsü bir sternum testeresiyle kesmek zorunda kalmayacak. Çünkü MitraKlip sayesinde göğsü kesmeden mitral kapak tamiri yapılabilecek. Bu cihaz, bir kateter yardımıyla vücuda geçirildikten sonra atan bir kalbin hasarlı mitral kapağına takılıyor. Bu sayede riskli açık kalp ameliyatından kaçınmak mümkün oluyor. MitraKlip’i tıp alanında büyük bir ilerleme olarak tarif eden Dr. Öz, “Denemeler gösteriyor ki bu küçük klipler hayat kurtarıcı faydalar sağlıyor” diyor.

UÇAKTA AKLIMA GELDİ

Dr. Öz buluşun hikâyesini şöyle anlatıyor:

“1996’da Columbia Üniversitesi beni bir kongre için İtalya’ya gönderdi. O kongrede arkada otururken en sona iki konuşmacı kalmıştı. Biri bendim, benden sonra da İtalyan bir profesör konuşacaktı. Nazik olmak ve onu desteklemek için salonda bekledim. Adamın bahsettiği bir konu bana çok ilginç geldi. Mitral kapak, yani kalbin ortasında olan kapak, kalp yetmezliği hastalarında kan taşırmaya başlıyor. Halkın yüzde 15’inin kapağında hafif bir arıza vardır. Ama her zaman müdahale etmeyiz. Bu cerrah, kalp yetmezliğini tamir etmek için kalbi açıp tek bir dikişle mitral kapağı kapatmış ve başarılı olmuş. Uçakta ABD’ye dönerken konu aklıma geldi; eğer bu adam bütün göğsü açıp kalbi durdurduktan sonra tek bir dikiş atacaksa, bir zımbayla bütün o zorluğu yaşamadan o dikişi attırabilirim. Kasıktan stent yapacak gibi, kateter yoluyla zımbayı atabilir ve kapağı aynı şekilde tamir edebilirim.

600 HASTADA DENEDİK

Hiç unutmam, o patenti yolda giderken yazdım. Fikir benim değildi, o cerrahın keşfettiği bir konuydu ve zaten sonradan da arkadaş olduk. Bunun üzerine 20 sene çalıştım, hatta şirket kurdum. Şirket kateter araştırması yapmaya başladı. O şirketi de sonra büyük bir Amerikan şirketine sattım. Çünkü bu büyük araştırmayı yapmak için büyük bütçe gerekiyordu. İlk önce hayvanlarda, sonra teker teker insanlarda denedik. Araştırmaya 600 hasta dahil oldu. 300 hastanın mitral kapakları kateter yoluyla tamir edildi. İki senenin sonunda hastanede yatma oranı yarı yarıya düştü. Kalp yetmezliği yaşayan hastaları hastaneye yatırmaya mecbur kalıyoruz. En pahalı hastalık. Devamlı yatıyorlar, bazen yoğun bakıma giriyorlar. MitraKlip’le masrafı yarı yarıya düşürdük, ölüm oranı da yüzde 40 azaldı."

"İNANILMAZ İLERLEME"

Bu araştırmanın 2 gün önce New York Times’ın ana sayfasında yayımlandığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Öz, "Haberde benim adım değil sadece üniversitenin adı geçiyordu. Ama kısa sürede duyuldu. Aynı zamanda ‘cihaz keşfeden en genç profesör’ unvanı aldım. Çünkü inanılmaz bir ilerleme. Hayatımda ilk defa böyle bir ilgi yaşıyorum" dedi.

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prof dr mehmet oz

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14
1) Osman Tansel Darçın (Doktor)
26.09.2018 13:29:36
Mehmet Öz, zamanında kalp cerrahisine emek vermiş bir insandı. O nedenle kendisine saygı duyarım. Ancak, bildiğim kadarı ile, Oprah Winfrey'in değerli katkıları ile, yıllar önce aktif cerrahiden biraz uzaklaştı ve medya hekimliğine soyundu. Tabii ki, kendi takdirleridir. Şu anda ise, aktif cerrahiyi ne kadar yapıyor? Bilmiyorum.
Mitraklip meselesine gelince: Bu cihaz, dünyada ilk kez 2006'larda kullanılmaya başlandı. Çıkış noktası, ünlü İtalyan kalp cerrahı Ottavio Alfieri'nin geliştirdiği kapak tamiri yönteminin perkütan olarak uygulanması fikriydi. Hatta, dünyadaki ilk uygulamalarına, ABD'de görev yapan ünlü Türk kardiyoloğumuz Dr. Murat Tuzcu'nun katkıları da büyüktür. Ancak, şunu eklemeliyim ki, maalesef Dr. Mehmet Öz'ün bu konuda hiçbir çalışması, indekse giren peer reviewed dergilerde hiçbir makalesi yoktur. (İsteyen arkadaşlar, PubMed'i açıp bakabilirler.) Şimdi hal böyleyken, böyle bir yöntem daha önceden dünyada hiç bilinmiyor ve kullanılmıyor da, Dr. Mehmet Öz geliştirmiş gibi haber yapmanızı yadırgadım ve üzüntüyle karşıladım. Hele ki özellikle de sağlık çalışanlarına haber yapan böyle bir sitede yayınlanması, üzüntümü bir kat daha artırdı. Lütfen, medyanın gazına gelmeyin. Habercilik yaparken, her alanda kendinize alt editörler belirleyin. Haberlerinizi yayınlamadan önce onlara denetlettirin, gerçeklik durumunu araştırın. Ciddi yayıncılık ancak bunu gerektirir.
Saygılarımla.
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