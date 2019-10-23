Meksika'da doktorlara vicdani ret hakkına tepki geldi

Komiteden yapılan açıklamada, yasanın "toplumdaki belli kesimleri mağdur ederek temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakacağı" gerekçesiyle anayasaya aykırı olduğu ifade edildi.
Morelas eyaletince ağustosta kabul edilen ve doktorlara hastalarına müdahale etmeme hakkı tanıyan vicdani ret yasasına karşı çıkan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, kararın iptali için yüksek mahkemeye başvurmuştu.
Nuevo Leon eyaleti, 15 Ekim'de kabul ettiği yasayla ülkedeki doktorlara "vicdani ret" hakkı tanıyan tasarıyı onaylayan ikinci eyalet olmuştu.
Yasa, doktorlara hayati tehlike durumları haricinde hastaları kabul etmeme hakkı tanıyor.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|23/10-26/10
|14. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi ve 5. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi
|GENEL...
|ANTA
|23/10-26/10
|29. Ulusal Patoloji Kongresi
|TIBBİ...
|TRAB
|22/10-27/10
|29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
|ORTOPEDİ...
|ANTA
|24/10-27/10
|3. Ulusal Aile Hekimler Kongresi
|AİLE...
|ANTA
|26/10-29/10
|Türk Solunum Araştırmaları Derneği 41. Ulusal Kongresi
|KULAK-BUR...
|MUĞL
|27/10-30/10
|16. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi
|TIBBİ...
|MUĞL
|28/10-31/10
|6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANTA