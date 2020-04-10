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Meksika'da ilk kez bebek bekleyen iki kadın Covid-19'dan dolayı hayatını kaybetti
Meksika'da ilk kez iki hamile kadın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ülkedeki can kaybı 194'e yükseldi.
Meksika'da ilk kez bebek bekleyen iki kadın Covid-19'dan dolayı hayatını kaybetti
10 Nisan 2020 10:17 - Euronews
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Sağlık Bakanı Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, hamile kadınlardan birinin ölmeden önce bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini duyurdu. Bakan yardımcısı, yeni doğan bebeğin bir süre solunum sıkıntısı çektiğini, durumunun halen 'ciddi' olduğunu sözlerine ekledi.

Reuters'da yer alan haberde, iki kadının da obez kategorisinde, birinin yüksek tansiyon diğerinin ise diyabet hastası olduğu yazıldı.

Ülkede sıkça görülen obezite ve diyabet vakaları, Covid-19 için risk faktörlerinin başında geliyor.

Meksika'da tespit edilen vaka sayısı ise 3 bin 441.

Anahtar Kelimeler:

hamile kadinlar covid-19 risk faktorleri

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