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Meksika'da yeni doğan üçüz bebeklerde korona tespit edildi
Meksika’da yenidoğan üçüz bebeklerde korona virüs tespit edildi.
Meksika'da yeni doğan üçüz bebeklerde korona tespit edildi
23 Haziran 2020 13:26 - İHA
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Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında bir ilk gerçekleşti. Meksika'da yenidoğan üçüz bebeklerde korona virüs tespit edildi. Ülkenin San Luis Potos eyaletinde bulunan hastanede gözetim altında tutulan üçüz bebeklerden 2'sinin durumunun stabil olduğu, diğer bebeğin ise solunum güçlüğü nedeniyle tedavi altına olduğu öğrenildi. Sağlık yetkilileri üçüz bebeklere korona virüsün hamilelik sürecinde annenin plasentasından geçmiş olma ihtimalini araştırıyor.

Sağlık Bakanı Mnica Liliana Rangel Martnez, bebeklerin üçüne doğum sırasında enfekte olmalarının neredeyse imkansız olduğunu, ebeveynlerin asemptomatik olabileceğini ifade etti.

Meksika'da ilk vakanın görüldüğü 28 Şubat'tan bugüne kadar 185 bin 122 korona virüs vakası tespit edilirken, 22 bin 587 kişi de hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:

korona virus meksika ucuz bebekler plasenta

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