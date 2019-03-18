SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
'Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 1921'de hiç mezun veremedi'
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "1915 yılında Tıbbiye'ye kaydolan 1. sınıf öğrencilerinin tamamı Çanakkale'de şehit düştü ve bu nedenle de Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 1921 yılında hiç mezun veremedi." dedi.
'Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 1921'de hiç mezun veremedi'
18 Mart 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Prof. Dr. Erdöl, açıklamasında, tıbbiyeli ruhunun her daim milli mücadele bilincinin içinde kendine yer bulduğunu ifade ederek, "Öncü meslektaşlarımız ya bayrakları bayrak yapmak için dökülmüş kanların sahibi Mehmetlere şifa olanlardan, ya da bu toprakları vatan kılmak için şehadet şerbetini içenlerden olmayı seçmişlerdir." dedi.

1915 yılından itibaren Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane öğrencilerinin Çanakkale başta olmak üzere tüm cephelerdeki değişik hastanelere dağıtıldıklarını anlatan Erdöl, şöyle devam etti:

"1915 yılında tüm hocaların ve öğrencilerin askeri birliklere dağıtılması nedeniyle Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane bir yıl kapalı kaldı ve burası Hilal-i Ahmer Hastanesi olarak hizmet verdi. 1. Dünya Savaşı boyunca toplam 765 tıp öğrencisinden 346'sı şehit düştü ve geri dönemedi. 1915 yılında Tıbbiye'ye kaydolan 1. sınıf öğrencilerinin tamamı Çanakkale'de şehit düştü ve bu nedenle de Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 1921 yılında hiç mezun veremedi."

Çanakkale Savaşı'nda, tıbbiyelisinden mülkiyelisine, müderrisinden dervişine, aydın ve eğitimli sınıfın da cepheye gönüllü olarak müdahil olduğuna dikkati çeken Erdöl, Çanakkale Savaşı'nın başlamasıyla birlikte, Tıbbiye'deki alet edevatların bu bölgeye nakledildiğini anlattı.

O dönem için cephede tek düşmanın, elindeki silahlar ile yaralar açanlar olmadığını ifade eden Erdöl, şunları kaydetti:

"Bulaşıcı hastalıklar da çok büyük zayiat sebebi oluyordu. Cephe gerisinde tahaffuzhane adı verilen merkezler kurulduğu bilinmektedir. Bu merkezler harp öncesi erlerin sağlık kontrolünün ve bulaşıcı hastalıklardan korunmak için aşılamanın yapıldığı yerlerdir. Özellikle aşılama çalışmalarının muharip gücümüzün heba olmasının önüne geçilmesinde katkısı büyük olmuştur. Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane öğrencilerinin Çanakkale’de yaktığı bağımsızlık ateşi, bu aziz topraklarda kıyamete kadar yanacak ve harici-dahili düşmanlarımızın karşısında destan olarak duracaktır. Yeter ki milletçe bir ve beraber olalım. Biliyoruz ki; Çanakkale geçilmez diye haykırabiliyorsak, Boğaz'ın sırtlarını şerefli kanlarıyla sulayanlara çok şey borçluyuz. Bizler bayrağımızın şehitlerimizin şerefli kanından al olduğunu benliğine işlemiş olanlarız. Bizler uğruna şehit olmayı seçenlerden dolayı bu toprağa vatan dediğimizi bilenlerdeniz. Al bayrağımızın gölgesini ve vatanımızı bize helal kılmış tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

Anahtar Kelimeler:

canakkale mekteb-i tibbiye-i sahane

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
5
1) Dr (Dr)
18.03.2019 10:50:07
Allah hepsinden razı olsun. İnşallah onlar da bizden razıdır. Umutsuzluğa kapıldığım zamanlarda bu insanlar bana güç veriyor her zaman umut ve çare vardır diye düşündürtür. Tekrar Allah onlardan onlar da bizden razı olsun.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
sağlık bakanı halk sağlığı fahrettin kocatıp eğitimi Ankara Üniversitesi tıp fakültesi Gülfem Çelik doğum Texas Kadın Hastanesi Thelma Chiakabeyin cerrahisi sinir cerrahisi İlhan ElmacıNobel Harvard Business School Doug Chung Gamze Yücaoğlukablosuz kulaklık kanser riski Dünya Sağlık ÖrgütüTürk Nefroloji Derneği Siren Sezer böbrek hastası 3600 ek gösterge Fahrettin Koca Sağlık Bakanımide fıtığı ameliyatı mide küçültmeaspirin kalp hastaliklarinin onlenmesi kilavuzTürk Eczacıları Birliği eczacılık fakültesiizmir tabip odasi onur odulleri ataturk dr.suat kaptanertıp bayramı furkan menekşeDown Sendromu Cahit Anar Özgörüşaraştırma yumurta kolesterol kalp hastalıklarıGazze ilaç fabrikası filistin direnişi doku analizi Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Patoloji antibakteriyel Fatih Mehmet Emen Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiÇanakkale Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Ankara Üniversitesi Onur Konukmeme kanseri seher demirer Ankara Üniversitesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
27/03-30/0318. Nefroloji Kış OkuluNEFROLOJİKIBR
05/04-07/04TOD Nisan KursuGÖZ...ANKA
12/04-13/04Hacettepe Radyoloji BT Kursu 2019RADYOLOJİANKA
12/04-14/04Hedef Kanser 2019TIBBİ...KIBR
10/04-14/04Türk Toraks Derneği 22. Yıllık KongresiGÖĞÜS...ANTA
19/04-21/0417. Karadeniz Oftalmoloji Derneği KongresiGÖZ...İSTA
19/04-23/0414. TGRD Yıllık Toplantısı ve EVIS 2019 Uluslararası Ortak ToplantısıRADYOLOJİİSTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.