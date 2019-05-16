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Melanomları erken teşhis için tarama yapılacak! Bu nevüslere dikkat!
Avrupalı dermatologlar tarafından, deri kanserlerinde korunma ve erken tanının önemini vurgulamak amacıyla oluşturulan Euromelanom projesi kapsamında, projenin Türkiye ayağını yürüten Türk Dermatoloji Derneğince 20- 31 Mayıs tarihlerinde 22 ilde, 36 merkezde ücretsiz ben taraması yapılacak
Melanomları erken teşhis için tarama yapılacak! Bu nevüslere dikkat!
16 Mayıs 2019 -
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Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, Türkiye’nin 2013 yılından itibaren her yıl mayıs ayı içinde düzenlenen bu projede yer aldığını belirtti.

Euromelanom projesi kapsamında tamamen gönüllük esası ile belirlenen gün veya günlerde ücretsiz deri kanseri taramasını içeren bir kampanya düzenlendiğini vurgulayan Çalıkoğlu, “Bu yıl Euromelanomun Türkiye ayağı derneğimizin desteği ile gerçekleştirilecek. Kampanya kapsamında gönüllü dermatologlarımız 20 Mayıs -31 Mayıs tarihleri arasında 22 ilimizde hizmet veren 36 hastanede ücretsiz ben taraması yapacak.” dedi.

Kampanya finansmanının tamamını derneğin karşıladığını, herhangi bir firmadan sponsorluk alınmadığının altını çizen Prof. Dr. Çalıkoğlu, şunları söyledi:

“Ben taramasındaki amacımız, ileride deri kanserine (melanom) dönüşecek benlerin erken teşhisini sağlamak. Erken teşhis olursa, kötüye dönebilecek benleri alarak deri kanserlerini önlemiş oluruz”.

Çirkin ördek yavrusunu arıyoruz

Benlerin teşhisi konusunda bilgi aktaran Prof. Dr. Çalıkoğlu “Biz burada büyüyen, simetrisi bozulmuş, renk bütünlüğü olmayan benlere dikkat edeceğiz. Bazen çok sayıda beni olan insanlar bunu fark edemeyebiliyor. Diğer benlere göre simetrisi bozuk, renginde bozukluk olan, hızlı büyüyen değişik benleri dermatoskopi cihazı ile yakalamaya çalışıyoruz. Çünkü bu formdaki benler ileride kansere yani melanoma dönüşebilirler. Yani benler arasındaki çirkin ördek yavrusunu arıyoruz.” dedi.

Erken teşhisin hayat kurtardığına da işaret eden Çalıkoğlu, bu yıl 22 ilde, 36 merkezde yürütülecek projenin, bundan sonra her yıl Tüm Türkiye’de yürütülmesi için faaliyetlerini sürdüreceklerini de kaydetti.

Teşhis için ‘inkarın üstesinden gelmek’ önemli

Haziran ayında okulların tatile girmesi ile beraber yaz tatili öncesi dikkat çekmek için ben taraması yapıldığını belirten Euromelanom Türkiye Başkanı Prof. Dr. Nahide Onsun bu yıl “inkarın üstesinden gelmek” temasıyla yola çıktıklarını belirtti. Prof. Dr. Onsun yaptığı açıklamada hastaların genellikle benlerinde farklılık gördüğü halde ‘bir hastalık çıkar korkusu’ ile doktora gitmediğini belirterek şunları kaydetti:

“Yapılan çalışmalarda insanların büyük bir kısmının deri kanserlerini gördüğü halde hekime müracaat etmediği belirlendi. Sadece melanom değil diğer deri kanserlerinde de bu durum söz konusu. En çok görülen bazal hücreli karsinom. Küçük bir yara ya da sivilce şeklinde başlar. Yıllarca ihmal edilir. Halbuki erken aşamada başvurulduğu zaman metastaz yapmayan son derece basit bir tümör. Onu bile maalesef halkımız ihmal ve inkar ediyor.  Çocuklukta geçirilen güneş yanıklarına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü melanomun tarihçesi  çocukluğumuzda başlar.”

Güneş koruyucular

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Sema Karaoğlu da güneşin cilt üzerindeki etkileri hakkında bilgi vererek, “Güneş ışınları akne, ekzema, sedef, raşitizm gibi bazı deri hastalıkları için faydalı olurken bazı deri hastalıkları ve deri lezyonları için ciddi risk oluşturabilir.  Kanserleşme riski olan bazı deri hastalıklar, yanık skarı olan deri alanları ve benler, uzun süreli güneş teması sonrasında ciddi risk altındadırlar. Cilt kanserlerinin ve ben kanserlerinin görülme sıklığı düşünüldüğünde güneşten korunmanın önemi ortaya çıkar.

Ultraviyole ışınları dalga boylarına göre A, B ve C olarak adlandırılırlar. UVC nin tümü, UVB nin  yüzde 90 ı, ozon tabakası, su buharı, O2 ve CO2 tarafından tutulur. Yeryüzüne ulaşan UV nin çoğu UVA birazı da UVB dir. Güneş koruyucular UVA ve B ye karşı korurlar. Özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde gelişen güneş yanıkları ileride oluşabilecek deri kanserleri yönünden çok risklidir. Özellikle deride hiçbir emilimi olmaması açısından mineral filtreli koruyucuların gebe ve çocuklara kullanılması önerilir.

Deri kanserlerinin oluşumunu önlemek ve sıklığını azaltmak amacıyla, güneşten korunma hakkında bilgi sahibi olmak, özellikle güneşin dik geldiği saatlerde 11-16 arası güneşe maruz kalmamak ve güneş koruyucu kullanma alışkanlığı kazanmak önemlidir.” dedi.

Türk Dermatoloji Derneğinden yapılan sunumda şu bilgiler kaydedildi:

Her yıl dünyada 132 bin melanom kanseri ve 3 milyon melanom dışı cilt kanseri teşhis edilmektedir.

Teşhis edilen kanserlerin 1/3'ü cilt kanseridir.

IPSOS’UN YAPTIĞI ÇALIŞMAYA GÖRE

23 ülkeden 20.000 kişi katılmış ve bu kişilerin %88’i güneşten korunmamanın deri kanseri riskini artırdığını kabul etmiş.

Ancak yüzde 18’i güneşten korunduğunu ifade etmiştir.
Araştırmaya katılanların yüzde 87'si çocuklarına sıklıkla güneş kremi kullandıklarını söylemiştir.

DÜNYA GENELİNDE 1.300 DERMATOLOĞUN KATILDIĞI ÇALIŞMANIN SONUÇLARINA GÖRE:

Hastaların:

  • Yüzde 49’u  3-6 ay
  • Yüzde 39’u 7-12 ay
  • Yüzde 14’ü 1 yıl gecikme ile tedaviye başvuruda bulunuyor.

Güneşten korunmanın sadece yaz tatillerinde değil, diş fırçalamak gibi her gün yapılan bir alışkanlık haline getirilmesi şart.

Erken tanı alan deri kanserleri tedavi edilebilir.

Büyüyen, simetrisi bozulmuş, renk bütünlüğü olmayan benlere dikkat et.

Ücretsiz ben taraması yapılacak iller ve tarihleri şöyle:

Şehir

Kurum

Tarih

Saat

Telefon

Adana

Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi

21.05.2019

15:00-17:00

0322 503 09 09

Aksaray

Aksaray Üniversitesi

21.05.2019

09:30-16:00

0382 288 29 00

Ankara

Ankara Üniversitesi

21.05.2019

09:00-16:30

0312 508 33 78

Ankara

Başkent Üniversitesi

22.05.2019

09:00-12:00

0312 203 05 33

Ankara

Gazi Üniversitesi

30.5.2019

09:30-16:00

0312 202 61 26

Ankara

Hacettepe Üniversitesi

22.05.2019

09:00-12:00

0312 310 41 27

Ankara

SBÜ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

31.05.2019

10:00-12:00

0312 310 35 36

Dahili no:1365

Ankara

SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

23.05.2019

13:30-16:00

0312 304 22 31

Antalya

Akdeniz Üniversitesi

22.05.2019

9:30-16:00

0242 249 67 03

Aydın

Adnan Menderes Üniversitesi

21.05.2019

09:00-12:00

444 12 56

Dahili no: 2525

Balıkesir

Balıkesir Üniversitesi 

30.05.2019

 09:30-11:30

14:00-16:00

0266 612 10 10

Dahili no: 4430-4433

Bursa

Bursa Konur Tıp Merkezi

23.05.2019

9:00-12:00

444 4 224

Bursa

Uludağ Üniversitesi

29.05.2019

13:30-16:00

0224 295 07 41

Çanakkale

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

27-31.05.2019

09:30-16:00

0286 263 59 50

Dahili no:1279

Denizli

Pamukkale Üniversitesi 

30.05.2019

09:00-12:00 

0258 296 60 00

Eskişehir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

27.05.2019

09:30-16:00

0222 239 29 79

Dahili no: 3550

İstanbul

Altunizade Acıbadem Hastanesi

20.5.2019

09:00-12:00

0216 649 57 23

İstanbul

Bezmialem Üniversitesi

29.05.2019

9:00-16:00

 0212 453 17 00

İstanbul

Florence Nightingale Hastanesi 

21.05.2019

9.00-12.00 

0212 375 65 65

Dahili no:6480

İstanbul

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

24.05.2019

09:30-16:00

0212 459 63 66

0212 459 63 27

İstanbul

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

30.05.2019

09:30-16:00

0543 625 72 80

İstanbul

Koç Üniversitesi

21.05.2019

09:30-16:00

 0212 467 87 00

Dahili no: 29954

İstanbul

Liv Hospital Ulus

27.05.2019

9:30-16:00

0 (212) 999 80 99

İstanbul

Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi

30.05.2019

9:30-16:00

0212 314 55 55

İzmir

Ege Üniversitesi

22.05.2019

09:00-12:00

0232 390 25 98

İzmir

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

21.05.2019

11:00-12:00
15:00-17:00

0232 244 44 44

Kayseri

Kayseri Memorial hastanesi

21.05.2019

13:00-17:00

0352 315 66 66

Dahili no:5230

Kocaeli

Kocaeli Üniversitesi

21.05.2019

10:00-12:00

0262 303 85 04

Malatya

Arion Estetik Kliniği 

20-24.05.2019

10:00-17:00

0422 324 88 78

Manisa

Celal Bayar Üniversitesi

30-31.05.2019

10:00-12:00

444 44 26

Dahili no: 3990

Sakarya

Sakarya Üniversitesi

29.05.2019

09.30-16:00

02642552110-6499

Sivas

Cumhuriyet Üniversitesi

23-24.05.2019

09:30-16:00

0(346) 258 00 00

Tekirdağ

Özel Star Medica Hastanesi

21-31.5.2019

15:00-18:00

0282 263 57 57

Tokat

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

31.05.2019

09:00-15:00

0356 212 95 00
Dahili no: 1094 -1288

Trabzon

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

27-30.05.2019
 

09:00-16:00

0462 377 54 20

Anahtar Kelimeler:

turk dermatoloji dernegi emel erdal calikoglu nahide onsun

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1) Süleyman mete (Emekli)
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