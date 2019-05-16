Melanomları erken teşhis için tarama yapılacak! Bu nevüslere dikkat!

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, Türkiye’nin 2013 yılından itibaren her yıl mayıs ayı içinde düzenlenen bu projede yer aldığını belirtti.
Euromelanom projesi kapsamında tamamen gönüllük esası ile belirlenen gün veya günlerde ücretsiz deri kanseri taramasını içeren bir kampanya düzenlendiğini vurgulayan Çalıkoğlu, “Bu yıl Euromelanomun Türkiye ayağı derneğimizin desteği ile gerçekleştirilecek. Kampanya kapsamında gönüllü dermatologlarımız 20 Mayıs -31 Mayıs tarihleri arasında 22 ilimizde hizmet veren 36 hastanede ücretsiz ben taraması yapacak.” dedi.
Kampanya finansmanının tamamını derneğin karşıladığını, herhangi bir firmadan sponsorluk alınmadığının altını çizen Prof. Dr. Çalıkoğlu, şunları söyledi:
“Ben taramasındaki amacımız, ileride deri kanserine (melanom) dönüşecek benlerin erken teşhisini sağlamak. Erken teşhis olursa, kötüye dönebilecek benleri alarak deri kanserlerini önlemiş oluruz”.
Çirkin ördek yavrusunu arıyoruz
Benlerin teşhisi konusunda bilgi aktaran Prof. Dr. Çalıkoğlu “Biz burada büyüyen, simetrisi bozulmuş, renk bütünlüğü olmayan benlere dikkat edeceğiz. Bazen çok sayıda beni olan insanlar bunu fark edemeyebiliyor. Diğer benlere göre simetrisi bozuk, renginde bozukluk olan, hızlı büyüyen değişik benleri dermatoskopi cihazı ile yakalamaya çalışıyoruz. Çünkü bu formdaki benler ileride kansere yani melanoma dönüşebilirler. Yani benler arasındaki çirkin ördek yavrusunu arıyoruz.” dedi.
Erken teşhisin hayat kurtardığına da işaret eden Çalıkoğlu, bu yıl 22 ilde, 36 merkezde yürütülecek projenin, bundan sonra her yıl Tüm Türkiye’de yürütülmesi için faaliyetlerini sürdüreceklerini de kaydetti.
Teşhis için ‘inkarın üstesinden gelmek’ önemli
Haziran ayında okulların tatile girmesi ile beraber yaz tatili öncesi dikkat çekmek için ben taraması yapıldığını belirten Euromelanom Türkiye Başkanı Prof. Dr. Nahide Onsun bu yıl “inkarın üstesinden gelmek” temasıyla yola çıktıklarını belirtti. Prof. Dr. Onsun yaptığı açıklamada hastaların genellikle benlerinde farklılık gördüğü halde ‘bir hastalık çıkar korkusu’ ile doktora gitmediğini belirterek şunları kaydetti:
“Yapılan çalışmalarda insanların büyük bir kısmının deri kanserlerini gördüğü halde hekime müracaat etmediği belirlendi. Sadece melanom değil diğer deri kanserlerinde de bu durum söz konusu. En çok görülen bazal hücreli karsinom. Küçük bir yara ya da sivilce şeklinde başlar. Yıllarca ihmal edilir. Halbuki erken aşamada başvurulduğu zaman metastaz yapmayan son derece basit bir tümör. Onu bile maalesef halkımız ihmal ve inkar ediyor. Çocuklukta geçirilen güneş yanıklarına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü melanomun tarihçesi çocukluğumuzda başlar.”
Güneş koruyucular
Düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Sema Karaoğlu da güneşin cilt üzerindeki etkileri hakkında bilgi vererek, “Güneş ışınları akne, ekzema, sedef, raşitizm gibi bazı deri hastalıkları için faydalı olurken bazı deri hastalıkları ve deri lezyonları için ciddi risk oluşturabilir. Kanserleşme riski olan bazı deri hastalıklar, yanık skarı olan deri alanları ve benler, uzun süreli güneş teması sonrasında ciddi risk altındadırlar. Cilt kanserlerinin ve ben kanserlerinin görülme sıklığı düşünüldüğünde güneşten korunmanın önemi ortaya çıkar.
Ultraviyole ışınları dalga boylarına göre A, B ve C olarak adlandırılırlar. UVC nin tümü, UVB nin yüzde 90 ı, ozon tabakası, su buharı, O2 ve CO2 tarafından tutulur. Yeryüzüne ulaşan UV nin çoğu UVA birazı da UVB dir. Güneş koruyucular UVA ve B ye karşı korurlar. Özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde gelişen güneş yanıkları ileride oluşabilecek deri kanserleri yönünden çok risklidir. Özellikle deride hiçbir emilimi olmaması açısından mineral filtreli koruyucuların gebe ve çocuklara kullanılması önerilir.
Deri kanserlerinin oluşumunu önlemek ve sıklığını azaltmak amacıyla, güneşten korunma hakkında bilgi sahibi olmak, özellikle güneşin dik geldiği saatlerde 11-16 arası güneşe maruz kalmamak ve güneş koruyucu kullanma alışkanlığı kazanmak önemlidir.” dedi.
Türk Dermatoloji Derneğinden yapılan sunumda şu bilgiler kaydedildi:
Her yıl dünyada 132 bin melanom kanseri ve 3 milyon melanom dışı cilt kanseri teşhis edilmektedir.
Teşhis edilen kanserlerin 1/3'ü cilt kanseridir.
IPSOS’UN YAPTIĞI ÇALIŞMAYA GÖRE
23 ülkeden 20.000 kişi katılmış ve bu kişilerin %88’i güneşten korunmamanın deri kanseri riskini artırdığını kabul etmiş.
Ancak yüzde 18’i güneşten korunduğunu ifade etmiştir.
Araştırmaya katılanların yüzde 87'si çocuklarına sıklıkla güneş kremi kullandıklarını söylemiştir.
DÜNYA GENELİNDE 1.300 DERMATOLOĞUN KATILDIĞI ÇALIŞMANIN SONUÇLARINA GÖRE:
Hastaların:
Güneşten korunmanın sadece yaz tatillerinde değil, diş fırçalamak gibi her gün yapılan bir alışkanlık haline getirilmesi şart.
Erken tanı alan deri kanserleri tedavi edilebilir.
Büyüyen, simetrisi bozulmuş, renk bütünlüğü olmayan benlere dikkat et.
Ücretsiz ben taraması yapılacak iller ve tarihleri şöyle:
|
Şehir
|
Kurum
|
Tarih
|
Saat
|
Telefon
|
Adana
|
Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi
|
21.05.2019
|
15:00-17:00
|
0322 503 09 09
|
Aksaray
|
Aksaray Üniversitesi
|
21.05.2019
|
09:30-16:00
|
0382 288 29 00
|
Ankara
|
Ankara Üniversitesi
|
21.05.2019
|
09:00-16:30
|
0312 508 33 78
|
Ankara
|
Başkent Üniversitesi
|
22.05.2019
|
09:00-12:00
|
0312 203 05 33
|
Ankara
|
Gazi Üniversitesi
|
30.5.2019
|
09:30-16:00
|
0312 202 61 26
|
Ankara
|
Hacettepe Üniversitesi
|
22.05.2019
|
09:00-12:00
|
0312 310 41 27
|
Ankara
|
SBÜ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
31.05.2019
|
10:00-12:00
|
0312 310 35 36
Dahili no:1365
|
Ankara
|
SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
23.05.2019
|
13:30-16:00
|
0312 304 22 31
|
Antalya
|
Akdeniz Üniversitesi
|
22.05.2019
|
9:30-16:00
|
0242 249 67 03
|
Aydın
|
Adnan Menderes Üniversitesi
|
21.05.2019
|
09:00-12:00
|
444 12 56
Dahili no: 2525
|
Balıkesir
|
Balıkesir Üniversitesi
|
30.05.2019
|
09:30-11:30
14:00-16:00
|
0266 612 10 10
Dahili no: 4430-4433
|
Bursa
|
Bursa Konur Tıp Merkezi
|
23.05.2019
|
9:00-12:00
|
444 4 224
|
Bursa
|
Uludağ Üniversitesi
|
29.05.2019
|
13:30-16:00
|
0224 295 07 41
|
Çanakkale
|
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
|
27-31.05.2019
|
09:30-16:00
|
0286 263 59 50
Dahili no:1279
|
Denizli
|
Pamukkale Üniversitesi
|
30.05.2019
|
09:00-12:00
|
0258 296 60 00
|
Eskişehir
|
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
|
27.05.2019
|
09:30-16:00
|
0222 239 29 79
Dahili no: 3550
|
İstanbul
|
Altunizade Acıbadem Hastanesi
|
20.5.2019
|
09:00-12:00
|
0216 649 57 23
|
İstanbul
|
Bezmialem Üniversitesi
|
29.05.2019
|
9:00-16:00
|
0212 453 17 00
|
İstanbul
|
Florence Nightingale Hastanesi
|
21.05.2019
|
9.00-12.00
|
0212 375 65 65
Dahili no:6480
|
İstanbul
|
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
24.05.2019
|
09:30-16:00
|
0212 459 63 66
0212 459 63 27
|
İstanbul
|
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
|
30.05.2019
|
09:30-16:00
|
0543 625 72 80
|
İstanbul
|
Koç Üniversitesi
|
21.05.2019
|
09:30-16:00
|
0212 467 87 00
Dahili no: 29954
|
İstanbul
|
Liv Hospital Ulus
|
27.05.2019
|
9:30-16:00
|
0 (212) 999 80 99
|
İstanbul
|
Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi
|
30.05.2019
|
9:30-16:00
|
0212 314 55 55
|
İzmir
|
Ege Üniversitesi
|
22.05.2019
|
09:00-12:00
|
0232 390 25 98
|
İzmir
|
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
|
21.05.2019
|
11:00-12:00
|
0232 244 44 44
|
Kayseri
|
Kayseri Memorial hastanesi
|
21.05.2019
|
13:00-17:00
|
0352 315 66 66
Dahili no:5230
|
Kocaeli
|
Kocaeli Üniversitesi
|
21.05.2019
|
10:00-12:00
|
0262 303 85 04
|
Malatya
|
Arion Estetik Kliniği
|
20-24.05.2019
|
10:00-17:00
|
0422 324 88 78
|
Manisa
|
Celal Bayar Üniversitesi
|
30-31.05.2019
|
10:00-12:00
|
444 44 26
Dahili no: 3990
|
Sakarya
|
Sakarya Üniversitesi
|
29.05.2019
|
09.30-16:00
|
02642552110-6499
|
Sivas
|
Cumhuriyet Üniversitesi
|
23-24.05.2019
|
09:30-16:00
|
0(346) 258 00 00
|
Tekirdağ
|
Özel Star Medica Hastanesi
|
21-31.5.2019
|
15:00-18:00
|
0282 263 57 57
|
Tokat
|
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
|
31.05.2019
|
09:00-15:00
|
0356 212 95 00
|
Trabzon
|
Karadeniz Teknik Üniversitesi
|
27-30.05.2019
|
09:00-16:00
|
0462 377 54 20
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|24/05-25/05
|Marmara Odyoloji Günleri-2019
|DİĞER
|İSTA
|25/05-25/05
|Vaskülitlere Multidisipliner Yaklaşım
|ROMATOLOJİ
|İSTA
|25/05-26/05
|MS'de Sağlıklı Yaşam Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|İZMİ
|30/05-31/05
|5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|İSTA
|26/05-01/06
|Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019
|ACİL TIP
|ANTA
|12/06-14/06
|37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|13/06-15/06
|9. Solunum Zirvesi
|GÖĞÜS...
|ISPA