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Melis hoca: Doktor yapmıyorum derse tehtit edin!
Türkçe öğretmeni olması mümkün olmayan bir öğretmenden sosyal medyada doktora tehtit!
Melis hoca: Doktor yapmıyorum derse tehtit edin!
26 Ekim 2019 -
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Sosyal medyaya düşen bir whatsup konuşması gündeme oturdu. Veli grubu olduğu düşünülen bir grupta, Melis Hocanın yazdıkları doktorlara şiddetin artık bir öğretmen tarafından apaçık bir hale geldiğini gösterdi. 

Melis Hocanın paylaşımı şöyle:

'Çocuklarınızı bu hafta içi herhangi bir gün sağlık ocağına götürüp genel sağlık taraması yaptırmanız gerekmektedir. Doktora bu şekilde söylerseniz gerekli müdahaleyi yapacaktır. Doktorun verdiği kağıdı da bana getireceksiniz. Doktor yapmıyorum falan derse tehtit edin papmak zorundalar'

Doktorlarla öğretmenler arasındaki 10 fark

 

Anahtar Kelimeler:

doktora siddet whatsup

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