Melis hoca: Doktor yapmıyorum derse tehtit edin!

Sosyal medyaya düşen bir whatsup konuşması gündeme oturdu. Veli grubu olduğu düşünülen bir grupta, Melis Hocanın yazdıkları doktorlara şiddetin artık bir öğretmen tarafından apaçık bir hale geldiğini gösterdi.

Melis Hocanın paylaşımı şöyle:

'Çocuklarınızı bu hafta içi herhangi bir gün sağlık ocağına götürüp genel sağlık taraması yaptırmanız gerekmektedir. Doktora bu şekilde söylerseniz gerekli müdahaleyi yapacaktır. Doktorun verdiği kağıdı da bana getireceksiniz. Doktor yapmıyorum falan derse tehtit edin papmak zorundalar'