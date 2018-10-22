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Meme kanser için farkındalık etkinliği: 'Korkma!Tanırsan Yenersin'
Ankara Çankaya’da meme kanseri farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında “Kanserden Korkma! Tanırsan Yenersin” eğitim dizisi tüm hızıyla sürüyor
Meme kanser için farkındalık etkinliği: 'Korkma!Tanırsan Yenersin'
22 Ekim 2018 - İHA
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Çankaya Belediyesinin Kanserle Dans Derneği ile birlikte düzenlediği meme kanseri farkındalık ayı etkinlikleri “Kanserden Korkma! Tanırsan Yenersin” eğitim dizisi tüm hızıyla sürüyor. İlki Çankaya Belediyesi Ayrancı Baharevi’nde düzenlenen eğitim, Kuğulupark’ta devam etti. 
Meme kanserine dikkat çekmek üzere Kuğulu Park’ta kurulan çadırda, dernek gönüllülerinden 
Prof. Dr. Semih Görgülü verdiği seminer yoğun ilgi gördü. Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Görgülü, kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserini erken teşhis etmenin önemini vurguladı. Görgülü, maket üzerinde gösterdiği uygulamalarla, evde kendi kendine nasıl muayene yapılacağını da anlattı. 
Etkinlikte, hastalığa ilişkin bilgilendirici broşürlerin yanı sıra “Kanser tedavisi gören çocuklar ve arkadaşları”, “Aileden biri kanser olursa”, “Annemdeki kitle” başlıklarıyla çocuk kitapları da ücretsiz olarak dağıtıldı. Meme kanserine dikkat çekmek üzere sadece kadınlardan oluşan Ankaralı müzik grubu Retro Queen’in yanı sıra solist Aysun Töngür’ün verdiği konser büyük beğeni topladı. 
Meme Cerrahı Prof. Dr. Semih Görgülü’nün yanı sıra Dr. Işıl Tunçbilek, Doç. Dr. Mehmet Metin Şeker’in de yer alacağı eğitimler, 22 Ekim 19.30’da TEV Ankara Kız Yurdu’nda, 23 Ekim 14.00’de Cebeci Bahar Evi’nin yanı sıra 19.30’da Kurtuluş İnci Kız Öğrenci Yurdu’nda, 24 Ekim 19.30’da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi’nde, 25 Ekim 14.00’de Masal Kalesi Kreşi’nde ve 19.30’da Beşevler İnci Kız Öğrenci Yurdu’nda katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

Anahtar Kelimeler:

meme kanseri prof dr semih gorgulu

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