SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Meme kanseri için limonlu farkındalık: 'Limonlarınızı tanıyın'
İnternette yayılan ve meme kanserinin belirtilerini simgeleyen farklı şekillerdeki limonların yer aldığı fotoğrafın hastalığa karşı farkındalığın artırılmasına katkıda bulunabileceği belirtiliyor.
Meme kanseri için limonlu farkındalık: 'Limonlarınızı tanıyın'
02 Ekim 2018 - BBC
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Fotoğraf, İngiltere'de "Worldwide Breast Cancer" adlı yardım derneğinin kurucusu Corrine Ellsworth Beaumont tarafından tasarlandı.

"Limonlarınızı tanıyın" adı verilen kampanyayla kadınların memelerindeki değişiklikleri, fotoğraftaki bir düzine limonla kıyaslayarak hastalığı erken fark etmeleri amaçlanıyor.

Fotoğrafta, ele gelen kitle, kızarıklık, girinti, meme ucunda sıvı sızıntısı, çukurlaşma, meme ucunun içeri çekilmesi gibi farklı belirtiler bir düzine limonla gösteriliyor.

Fotoğraf sadece Facebook'ta 47 binden fazla kişi tarafından paylaşıldı ve 26 bin kişi tarafından beğenildi.

Uzmanlara göre, birçok kadın, memelerindeki kitleler konusunda duyarlı olmasına karşın, memenin şekli ve büyüklüğündeki değişiklikler çoğu zaman fark edilmiyor.

Facebook'ta paylaşarak fotoğrafın yayılmasını sağlayan Erin Smith Chieze adlı kanser hastası, kendi hastalığının bu fotoğrafla farkına vardığını söyledi. Memesinin fotoğraftaki limonlardan birine benzemesi üzerine şüphelenen Chieze'in daha sonra dördüncü aşama meme kanseri olduğu tespit edilmiş.

'Diğer belirtiler konusunda da çalışma yapmalıyız'

Huffington Post sitesine konuşan Chieze, "Aralık 2015'te mememdeki çukurlaşmanın fotoğraftaki limonlardan birine çok benzediğini görünce kanser olduğumu hemen anladım. Meme kanserinin ne olduğunu biliyordum. Mememi nasıl kontrol etmem gerektiğini de. Ama elime gelen bir kitle yoktu. 5 gün sonra kanser teşhisi konuldu" dedi.

İnternette kanser hastalarının birbirleriyle "şirin kalp sembolleri" paylaştığını söyleyen Chieze, "Bu fotoğrafı görmeseydim, hastalığımın farkına varmayacaktım" diye konuştu.

"Breast Cancer Now" adlı yardım örgütünün kamu sağlığı bölümü başkanı Eluned Hughes da, kadınlarının memelerinin şekillerindeki izlemesinin önemine dikkat çekerek, "Kadınlar çoğu zaman kitle içermeyen değişikliklerin ciddi bir şeye işaret edebileceğinin farkına varmıyor. Bu nedenle kadınları bilinçlendirmek için diğer belirtiler konusunda da çalışma yapmamız gerekiyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:

meme kanseri limonlarinizi taniyin worldwide breast cancer corrine ellsworth beaumont

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
astigmat bas agri kitap fobisidr. fikret haciosman bashekim oguzhan cucuhipertansiyon doc. dr. nese karaaslan biyiklidünya sağlık örgütü sigara kanser fahrettin koca sağlık bakanı sağlıkta şiddetestetik cerrahi Prof. Dr. Akın Yüceldiyabet doc. dr. aziz ogutlu diyabet okuluuyku riskli davranis arastirmasiobezite zirvedeki kibrisli turklermeme kanseri limonlarinizi taniyin worldwide breast cancer corrine ellsworth beaumontsağlıkta şiddet istanbul bahçelievler Fikret Hacıosmankemoterapi hasta terapi moral hematoloji trombosit prof. dr. namik ozbekhekime şiddet sağlıkta şiddet İstanbul dr. fikret haciosmansakarya cumhuriyet bassavciligi KHK hekim doktor FETÖfiziksel aktivite egzersiz prof. dr. okan bulent yildizkastamonu valiligi sahte saglik raporudiş implantı ismail yalcincinsel taciz çocuk istismarımeme kanseri memeder prof. dr. vahit ozmenProf. Dr. Volkan Tuğcu uroloji profesoru italya bari universitesi tip fakultesisu tüketimi idrar yolu hastalıkları araştırmaRektör ataması cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanrektör ataması cumhurbaşkanı yök
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.