Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Meme kanseri kalp yetersizliği riskini artırıyor mu?
Tüm dünyada en sık görülen kanser türü olan meme kanserinde erken tanı ile tedavi şansı artıyor. Ancak meme kanseri tedavi edilse de başka sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor. ABD’de yapılan bir gözlem çalışması meme kanserinin kalp fonksiyonlarını bozabildiğini ortaya koydu
Meme kanseri kalp yetersizliği riskini artırıyor mu?

Prof. Dr. Serdar Turhal

13 Nisan 2022 14:36 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Tüm dünyada ortalama her 8 kadından birinde görülen ve geçtiğimiz yıl akciğer kanserini geride bırakarak en sık görülen kanser türü olan meme kanseri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan ve meme kanserine yakalanmış hastaların kalp fonksiyonlarının incelendiği araştırmanın sonuçları açıklandı. 

161 bin 808 menopoz sonrası meme kanserine yakalanmış hastanın kalp fonksiyonlarının incelendiği araştırma ile ilgili değerlendirme yapan Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Araştırmaya katılan kadınlar 7 yıl takip edildi. Takip sonrasında 44 bin 174 hastada kalbin çalışma gücü ile ilgili verilere ulaşıldı. Ortaya çıkan sonuçlara göre hastaların meme kanserini atlatmalarına ve kalbin pompalama gücünde rakamsal olarak herhangi bir azalma olmamasına rağmen kalp yetersizliği riskinin normal popülasyona göre yaklaşık 2 kat daha yüksek olduğu ortaya çıktı” dedi. 

Meme kanseri atlatan hastaların kalp sağlıklarını da takip etmelerinin önemine değinen Prof. Dr. Serdar Turhal, “Kalp sağlığını korumak için doğru yaşam tarzını benimsemek tüm bireyler için önemli, ancak bu bilgiler ışığında meme kanseri atlatan hastaların yüksek risk grubunda oldukları bilinciyle kalp sağlıkları konusunda daha dikkatli ve özenli davranmalarında fayda olacaktır” diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:

meme kanseri kalp yetersizligi kalp fonksiyonlari prof dr serdar turhal

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.