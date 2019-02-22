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Meme kanseri tespitinde kan testi geliştirildi: Yüzde 75 başarılı
Meme kanseri ile mücadelede erken teşhis hayat kurtarıyor. Alman bilim insanları, meme kanserini tespit eden kan testi geliştirdiğini açıkladı. Araştırmalar testin yüzde 75 başarılı olduğunu gösteriyor
Meme kanseri tespitinde kan testi geliştirildi: Yüzde 75 başarılı
22 Şubat 2019 - Deutsche Welle
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Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi'nden araştırmacılar meme kanserini teşhis edebilen bir kan testi geliştirdiğini duyurdu.

Birkaç mililitre kan ile yapılabilen test, vücutta kanser olduğuna işaret eden biyogöstergeleri ölçüyor. HeiScreen adı verilen testin şu anki tarama teknolojilerinin tespit edemeyeceği aşamadaki kanser hücrelerini de saptayabildiğini gösteriyor.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre; Kan testi hakkında 500 meme kanseri hastası üzerinde yapılan denemeler, testin yüzde 75 başarılı olduğunu ortaya koydu. Meme kanserine yönelik kan testinin gelecek yıl kullanıma sokulması hedefleniyor.

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Ancak teste şüpheyle yaklaşanlar da var. Alman Kanser Araştırmaları Merkezi'nden yapılan açıklamada araştırma sonucu hakkında köklü bir bilim dergisinde yayınlanmadan yorum yapmanın spekülatif olacağı vurgulandı.

Düsseldorf Üniversitesi'nin Kadın Hastalıkları Kliniği'ni yöneten Tanja Fehm de haberin heyecan verici olduğunu ancak kan testinin rutin kullanıma alınması için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

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Erken teşhis meme kanserinde hayat kurtan öneme sahip. Erken teşhis sayesinde hastaların yaklaşık yüzde 95'i sağlığına kavuşabiliyor.

2018 yılında 627 bin kadın meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bu oran geçtiğimiz yılki kanser ölümlerinin yüzde 15'ine tekabul ediyor.

Ünlü tenisçi meme kanserine dikkat çekmek için mikrofonu eline aldı 

 

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meme kanseri dusseldorf universitesi tanja fehm

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