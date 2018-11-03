SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Meme kanserinde 1 ayda 2 bin erken teşhis
Sağlık Bakanlığınca ekim ayında 100 bin kişiye meme kanseri taraması yapıldı ve 2 bin kişi erken evrede teşhis edildi
Meme kanserinde 1 ayda 2 bin erken teşhis
03 Kasım 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığınca ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı kapsamında ülke çapında 100 bin kadına yapılan taramalarda 2 bin kişiye erken evrede meme kanseri tanısı konuldu. 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkça meme kanseri farkındalık ayı olan ekim ayında 81 ilde kanser taramaları, eğitim programları, panel, konferans, yarışma, yürüyüş gibi farklı etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklerle meme kanserinin nedenleri, belirtileri, korunma ve erken tanı konularında bilgilendirme yapılarak taramalara yönlendirilen halkın farkındalık düzeyinin artırılması amaçlandı.

Bu kapsamda ekim ayında 100 bin kadına meme kanseri taraması yapıldı ve 2 bin kişide hastalık  erken evrede teşhis edildi.

- "Kendini Önemse, Hayatı Erteleme" 

Etkinliklerde farkındalık düzeyini artırmak için, "Korkma, farkında ol, geç kalma", "Meme kanserini birlikte göğüslüyoruz", "Meme kanserine 'Dur' deyin! Hayatı ertelemeyin", "Sen iste yeter, kanser çeker gider", "Bana olmaz dememeli", "Kendini önemse, hayatı erteleme" "Meme taramanı yaptır, erken teşhisle hayatta kalma şansını artır" gibi dikkat çekici sloganlar kullanıldı.

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerine yönelik taramalar yıl boyunca ücretsiz yapılıyor.

Bakanlıkça 2017'de 7 milyon kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldı. Toplum Tabanlı Ulusal Kanser Tarama Programları ile tarama sonucunda kanser şüphesi olan kişiler, ileri tetkik ve tedavi için üst düzey sağlık merkezlerine yönlendiriliyor.

Anahtar Kelimeler:

meme kanseri erken teshis saglik bakanligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
istahed aile hekimliğibartin devlet hastanesi gizli kamerameme kanseri erken teşhis sağlık bakanlığıtemel yılmaz tahıl beyinli kolesterol
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
31/10-04/112.Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji KongresiİMMÜNOLOJİANTA
30/10-04/1128.Ulusal Türk Ortepedi ve Travmatoloji KongresiORTOPEDİ...ANTA
31/10-04/114. Ulusal Ürolojik Cerrahi KongresiÜROLOJİANTA
31/10-04/1144. Ulusal Hematoloji KongresiHEMATOLOJİANTA
01/11-04/11Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim KursuENDOKRİNO...ANTA
02/11-06/113. Ürolojik Cerrahi KongresiÜROLOJİANTA
07/11-11/1140. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi KongresiKULAK-BUR...ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.