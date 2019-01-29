Meme sağlığına dijital farkındalık: Meme Sağlığı E-Öğrenme Platformu

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 2007 yılından bu yana yürütülen Meme Sağlığı Akran Eğitimi projesinin Türkiye geneline yaygınlaştırılması amacıyla kurulan "Meme Sağlığı E-Öğrenme Platformu" ile meme sağlığıyla ilgili gerekli bilgilerin internet aracılığıyla hızlı ve etkin bir şekilde yaygınlaşması ve öğretici videolarla erken teşhis hakkında özellikle gençlerde farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

"Vita Su Şişesi" projesiyle 2014 yılından beri MEVA'nin meme sağlığı ile ilgili farkındalığı geliştirme çalışmalarına destekte bulunan Paşabahçe, 5 yılda 800 binden fazla satılan pembe kapaklı su şişesinden elde ettiği gelirin bir bölümüyle "Meme Sağlığı E-Öğrenme Platformu"nun kurulmasına katkı sağladı.

"Bugün su içtin mi?" sloganıyla suyun hayattaki önemini de vurgulayan pembe kapaklı vita şişeler, kampanyaya özel tasarlanmış meme sağlığıyla ilgili bilinçlendirme broşürü ile satışa sunuluyor.

"Meme Sağlığı E-Öğrenme" projesi kapsamında platformu kullanan gönüllülerin, uzmanlar tarafından hazırlanan videolardan edindikleri bilgileri yakınlarına aktarması ve meme sağlığı bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Mobil kullanıma da uyumlu olan platform sayesinde bireyler, meme sağlığı konusunda güncel bilgileri takip etme fırsatı buluyor. Platformda aynı zamanda işitme engelliler için de bir uygulama yer alıyor.

MEVA, platformla öncelikli olarak lise, üniversite, sağlık merkezi ve kadın çalışanların yoğun olduğu iş yerlerine ulaşmayı hedefleniyor.

"2019'da bin gönüllü ile 50 bine yakın erişim öngörüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MEVA Başkanı Dr. Can Gürbüz, Türkiye'nin dört bir yanına ulaşarak, meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak istediklerini belirtti.

Gürbüz, meme kanserinin kadınlarda en sık rastlanan 10 kanser türü arasında ilk sırada yer aldığını ve 40 yaş altı erken yaşta meme kanseri görülme sıklığı sıralamasında Avrupa ülkeleri arasında Türkiye'nin ilk sırada olduğu bilgisini aktardı.

Bu konuya dikkati çekmek amacıyla hayata geçirdikleri "Farkındayım Korkmuyorum-Arkadaşıma Anlatıyorum Meme Sağlığı Akran Eğitimi" projesini internete taşıdıklarını kaydetti.

Gürbüz, "Meme Sağlığı E-Öğrenme Platformu ile arkadaşlarımızı ve yakınlarımızı meme sağlığı ve erken teşhisin önemi hakkında bilinçlendirerek, güç birliği ile bu mücadelede başarı kazanılacağını düşünüyoruz. Platform ile meme kanseriyle ilgili bilgileri ve videoları internet üzerinden milyonlara ulaştırabiliyoruz. Mekan ve zaman kısıtlaması yaşamadığımız gibi bilgisayardan, telefon ve tabletlerle bilgiye erişimi sürekli hale getiriyoruz. Bu platformda yer alan uygulama sayesinde Türkiye'de ilk defa işitme engellilerin de bilinçlendirilmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Akran eğitimi projesiyle 42 binin üzerinde genç kızı bilinçlendirdiklerini belirten Gürbüz, "Şimdi gönüllü destekle online olarak çok daha fazla kişiye ulaşarak milyonlarca kadının hayatına dokunmayı hedefliyoruz. 2019 yılı içinde minimum bin gönüllü ile 50 bine yakın erişim öngörüyoruz." değerlendirmesini yaptı.