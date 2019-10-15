MEMEDER Onursal Başkanı: Meme kanseri önlenebilen bir hastalık

Dünyada her yıl 2 milyon, Türkiye’de ise 25 bin kadına meme kanseri tanısı konduğuna dikkat çeken MEMEDER Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen Türkiye'de meme kanseri tanı ve tedavisi ücretsiz olmasına rağmen, erken evre meme kanseri oranı yüzde 35’i geçtiğini kaydetti.

2007 yılında kurulan Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER)'nin, kurulduğu günden bugüne her yıl ekim ayında çok sayıda etkinlik yaparak meme kanserinin erken tanısı ve farkındalığının artmasına katkı sağladığını kaydeden Prof. Dr. Özmen şunları kaydetti:

"MEMEDER, gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla Türkiye’de mamografik tarama yaşının 50’den 40’a indirilmesini sağlamış, mamografik taramanın ucuz olduğunu, yaşam süresini 7 yıl uzattığını göstermiş, Muş’ta başlattığı gezici tarama sisteminin Türkiye’de yaygınlaşmasına öncülük etmiştir."

MEME KANSERİ HAKKINDA KISA BİR BİLGİ

Meme kanseri hakkında bilgiler paylaşan MEMEDER Onursal Başkanı şunları kaydetti:

Meme kanseri sıklıkla sütü taşıyan kanallardan, daha az sıklıkla memedeki süt bezlerinden kaynaklanan bir tümördür. Kanser, genel olarak tek bir hücreden gelişir ve 1 cm çapına ulaşması 5 yıldan uzun sürer; yani yavaş yavaş büyür.

Dünyada her yıl 2 milyon, Türkiye’de ise 25 bin kadına meme kanseri

tanısı konuyor.

Galata ve Beyazıt Kuleleri Bu Hafta Pembeye Bürünüyor!

MEMEDER ve İBB işbirliğiyle; meme kanserine dikkat çekmek için

Galata ve Beyazıt Kuleleri bu hafta (14- 20 Ekim tarihleri arasında) pembe aydınlatılacak.

MEMEDER (MEME SAĞLIĞI DERNEĞİ) Diyor ki…

- Meme kanserinden korunabilirsiniz,

- Meme kanseri önlenebilir,

- Erken tanı yüzde 100 yaşam sağlar,

- Erken tanıyla yaşamı kurtarabilirsiniz, meme korunabilir

- Erken tanıyla ailenizle, sevdiklerinizle sağlıklı, uzun yaşam sağlayabilirsiniz.

MEMEDER (MEME SAĞLIĞI DERNEĞİ) Diyor ki…

20 yaşından sonra ayda bir meme muayenesi yapın, yılda bir kez kadın doğum uzmanınıza veya aile hekiminize meme muayenesi olun.

MEMEDER (MEME SAĞLIĞI DERNEĞİ) Diyor ki…

40 yaşından sonra mamografi çektirin.

MEMEDER (MEME SAĞLIĞI DERNEĞİ) Diyor ki…

Meme kanserinden korunmak için her gün 1 saat yürüyün,

şişmanlamayın, dengeli beslenin.

MEMEDER (MEME SAĞLIĞI DERNEĞİ) Diyor ki…

Meme kanserinden korunmak için bebeğinizi 1 yıldan daha uzun süre

emzirmeye çalışın, alkol kullanmayın, bir takım hobilerle, stresle baş

etmeye çalışın.