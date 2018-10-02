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MEMEDER Onursal Başkanı: 'Türkiye'de her yıl 25 bin yeni meme kanseri tanısı konuyor'
MEMEDER Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, "Türkiye'de her yıl 25 bin yeni meme kanseri tanısı konuyor. Bu nedenle erken teşhis için meme taraması çok büyük önem kazanıyor." dedi
MEMEDER Onursal Başkanı: 'Türkiye'de her yıl 25 bin yeni meme kanseri tanısı konuyor'
02 Ekim 2018 - AA
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Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, her yıl 25 bin yeni meme kanseri tanısı konulduğunu belirterek, "Bu nedenle erken teşhis için meme taraması çok büyük önem kazanıyor. MEMEDER projesiyle 10 bin kadın ücretsiz muayene edildi." dedi.

"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında MEMEDER tarafından hayata geçirilen ve bu yıl ikincisi 6-7 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Pembe Festival kapsamında, Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Özmen, Türkiye'de meme kanserinin son 20 yılda 2 kattan fazla arttığını belirtti. Hormon kullanımının azaltılması, egzersizin artırılması ve obezitenin gerilemesi gibi önlemlerle gelişmiş ülkelerde meme kanserinin görülme sıklığının azaldığını, Türkiye'de ise arttığını ifade eden Özmen, "Türkiye'de her yıl 25 bin yeni meme kanseri tanısı konuyor. Bu nedenle erken teşhis için meme taraması çok büyük önem kazanıyor. MEMEDER projesiyle 10 bin kadın ücretsiz muayene edildi." diye konuştu.

Prof. Dr. Özmen, projenin, meme kanserinde erken tanı konusunda farkındalık sağlayacak önemli bir sosyal sorumluluk çalışması olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Meme kanseri, sık görülmesine rağmen önlenebilen, mamografik taramayla çok erken tanı konulan bir hastalıktır. Erken tanı konulan hastalarda meme alınmadan tedavi mümkün olup, hastalar sağlıklı yaşamlarına devam etmektedir. MEMEDER'in uyguladığı en önemli projelerden biri 'Bahçeşehir Meme Kanseri Toplum Tabanlı Mamografi Tarama Projesi.' 10 yıl süren bilimsel çalışmayla ülkemizde ve benzer düşük-orta gelirli ülkelerde, mamografik taramanın uygulanabilirliğini, başarılı olabileceğini ve taramanın ekonomik olacağını ortaya koyan son derece önemli bir projedir. Bugüne kadar bu proje kapsamında 10 bin kadın ücretsiz muayene edilmiş, dijital mamografi ve ultrasonografileri yapılmış, erken meme kanseri tanısı konulan 125 hasta tedavi edilmiştir."

Özmen, Türkiye'de Meme Kanseri Kayıt Programı'nı oluşturduklarını ve şu anda 25 bin hastanın kayıt programının bulunduğunu dile getirerek, bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'de toplamda 200 bin kadının meme kanseri olduğunu tahmin ettiklerini aktaran Özmen, bu hastalığın risk faktörlerini anlattı.

Vahit Özmen, hastalığın erken tanısı sonucunda tedavi şansının oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak, "Yüzde 80 civarında memeyi koruma şansımız var. Onkoplastik cerrahi yapıyoruz. Artık lenf nodüllerini almıyoruz. Eğer tanı sırasında lenfe metastaz varsa önce kemoterapiyle başlıyoruz. Kemoterapiyle başarı şansımız yüzde 90'a yakın. Sonra ameliyat ediyoruz. Bir örnek lenf alıyoruz, memeyi koruyoruz, tümör küçülüyor, sonra radyoterapi yapıyoruz. Çok başarılı kemoterapi var. Türkiye Cumhuriyeti kanserli hastalarına ücretsiz tedavi sağlayan örnek ülkelerden biri. Türkiye bu konuda gereken fedakarlığı yapıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Mamografi kalitesi yükseltilerek ulusal çapta bir tarama programı başlatıldı"
MEMEDER Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erkin Arıbal da projenin özellikle40-50 yaş arası kadınlarda meme taramasının önemini göstermeyi amaçladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile bir proje yaptık, 12 ülke. Bu projede 50 bin avroluk bir destek sağlandı bize ve bu çalışma, mamografide kalitenin ne kadar önemli olduğunu, kalitesiz çekilen filmlerin yarardan çok zarar getirdiğini gösterdi. Dolayısıyla özellikle mamografi kalitesinin yükseltilmesi açısından bu konuda da Sağlık Bakanlığı'na bir vizyon açtık. Sağlık Bakanlığı bu konuda gerçekten çok büyük bir çalışma yaptı. Şu anda mamografi kalitesi yükseltilerek ulusal çapta bir tarama programı başlatıldı. 40 yaşında mamografi çektirmeye başlamayı öneriyoruz. Eğer kendi kendinize çektireceksiniz bizim önerimiz yılda bir aslında. Türkiye'nin ulusal programı ise 2 yılda birdir. Bu sizi şaşırtmasın, bu yanlış bir şey değildir. Bu sıklık aralığı tamamen sağlıklı, ailesinde risk olmayan kadınlar içindir. Ailesinde, özellikle birinci derece yakınlarında meme kanseri tanısı olan bir hanım çok daha erken ve hekiminin kendisine özel belirleyeceği bir sıklıkta tarama yaptırmalıdır."

Prof. Dr. Erkin Arıbal, Türkiye'de meme kanseri konusunda yakalanan farkındalıkla erken tanı noktasında ciddi yol alındığını anlattı.

"Artık meme kanseri erken tanısı ve tedavisi olan bir hastalık"
MEMEDER Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Özaydın da "Ne yazık ki az konuşulan, tabu olan bir alanda biz kadınlarımıza farkındalık vermeye çalışıyoruz. Bu konuda basının desteği bizim için çok önemli." dedi.

Özaydın, 6-7 Ekim'de düzenlenecek festivalde hem bilimsel içeriğin hem de sosyal temaların yer alacağını belirterek, tanı almış kadınlar ve yakınlarını meme kanseri konusundaki güncel bilgilerden haberdar edeceklerini söyledi.

Festivalde, ihtiyacı olan hastaların da ihtiyaç duydukları alanlarda uzman hekimlerle tanışmalarına fırsat oluşturacaklarını dile getiren Özaydın, etkinliğin ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini kaydetti.

Doç. Dr. Nilüfer Özaydın, yeni tanı alan hastaların biraz da moral ve motivasyona da ihtiyaçlarının olduğunu aktararak, "Günümüzde artık meme kanseri erken tanısı ve tedavisi olan bir hastalık. Bizim bu bilgiyi onlara vererek yaşam kalitelerini yüksek tutacak şekilde yaşamlarına devam edebileceklerine inandırmamız da gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, MEMEDER Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Büyükgönenç ve dernek üyeleri de katıldı.

Meme kanseri tanısı almış hasta ve hasta yakınlarının, uzmanlardan hem meme kanseri hakkında bilgi alacağı hem de farkındalık çalışmalarına destek olan isimlerle bir araya geleceği festivalde, aromaterapi, dikiş, nefes ve mindfulness (farkındalık) eğitimlerinin verileceği atölye çalışmaları da yapılacak.

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meme kanseri memeder prof dr vahit ozmen

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