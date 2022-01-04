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Memur-Sen: Ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve memur emeklilerine verilen ek zammın ardından değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Hükümet tarafından yapılan ilave zam ile birlikte ilk altı ay için maaş ve ücretlerde yüzde 30,5'lik bir artış olacaktır. Yüzde 30,5'lik artış, ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez." ifadesini kullandı.
Memur-Sen: Ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

04 Ocak 2022 10:32 - AA
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aralık ayı enflasyon verisiyle eylül ayından itibaren kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerindeki alım gücü kayıplarının gün yüzüne çıktığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle toplu sözleşme sonrası etkisini gösteren fiyat artışlarının oluşturduğu alım gücü kayıplarının giderilmesi için hükümet nezdinde gerekli girişimleri yaptık. 'Ek zam/ilave ödeme' teklifimizin bütün kamu görevlilerine eşit yansıması için 'seyyanen' olmasını istedik. Hükümet tarafından ek zam gündeme alınmış ancak sadece yüzde 2,5'lik bir artış yapılmıştır. Ocak ayı itibarıyla maaşlara yansıyacak yüzde 22,48'lik enflasyon farkının toplu sözleşme hükmü sonucu olduğu, ocak zammı olan yüzde 5'in ise toplu sözleşme kararı gereği olduğu unutulmamalıdır."

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AA'nın haberine göre; hükümetin yaptığı ilave zam ile 2022'nin ilk altı ayı için maaş ve ücretlerde yüzde 30,5'lik artış olacağını vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Yüzde 30,5'lik artış ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez. Bir an önce ekonomideki dalgalanmayı durdurmak, yükselen fiyatları indirmek gerekir. Bir kez daha ifade ediyoruz ki sabit gelirliler için en iyi zam düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır. Memur-Sen olarak; gelir dağılımında adaleti sağlama ve kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

Anahtar Kelimeler:

memur-sen zam ali yalcin maas zammi maas memur

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9
1) AS (UZMAN)
04.01.2022 16:36:42
KUSURA BAKMA ARKADAŞIM. YANLIŞ ANLAMA AMA.. KESİNLİKLE KÜÇÜMSEMEK İÇİN SÖYLEMİYORUM AMA..... NEDEN MAAŞINI DR. LAR İLE KARŞILAŞTIRIYORSUN. SENİN GÖZÜNDE DEMEK;
- HEMEN HEMEN YAKIN İŞLER YAPIYORSUNUZ
-SORUMLULUKLARINIZ, GÖREVLERİNİZ BİRBİRİNE ÇOK YAKIN
-YILLARDIR ALINAN VE HALEN ALINMAKTA OLAN AĞIR EĞİTİMLERİNİZ HEMEN HEMEN AYNI..
-AYNI FABRİKADA ÇALIŞILAN KİŞİLERDEN BİRİ ..GİBİ MİDİR HEKİM SİZİN İÇİN.. EVET SAĞLIK EKİP İŞİDİR AMA HERKES BU İŞİN AYNI NOKTASINDA DEĞİLDİR.

TABİ Kİ HERKES İYİ ŞARTLARDA ÇALIŞSIN VE MAAŞ ALSIN , BU HEPİMİZİN TEMENNİSİ.. AMA FARKLAR DAİMA OLACAK VE OLMAK ZORUNDA , BU HAYATIN GERÇEĞİ....YOKSA NEDEN MİLYONLARCA ÖĞRENCİ İÇİNDEN BİR KISMI DOKTOR OLABİLİYOR... YILLARCA ÖDENEN MADDİ, MANEVİ BEDELLERİ NELERDİR DİYE DÜŞÜNMENİ İSTERİM....
BU FARKLAR DA, O ÖDENEN BEDELLERİN YANSIMASI OLARAK GÖRMEK GEREKİR.
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8
2) drzen (uzman doktor)
04.01.2022 14:28:21
Sadece doktor gözetiminde hastaya işlem yapma yetkisi olan yardımcı sağlık personellerinin kendini doktorla kıyaslaması çok komik.
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8
3) Hamdi Kula (Sağlık Memuru)
04.01.2022 13:57:57
Aslında doktorlar ile biz yardımcı sağlık personellerinin maaş farkı çok fazla. Bu makas bizim lehimize daraltılırsa bu ateş sönebilir. Doktorun aldığı %30 zam 6000TL ediyor, bizimki 1500TL ediyor. Böylece makas daha da açılıyor. Maaşı az olana fazla zam, maaşı zaten tavanda olana daha az zam yapılabilir. Saygılar.
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