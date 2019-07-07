Memur ve emekli maaşları ne kadar arttı?

Yeni Şafak'tan Ahmet Ünlü'nün köşe yazısı;

Maaş katsayısındaki artışlar memur ve emeklilerine nasıl yansıyacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 Temmuz 2019 tarihinde mali ve sosyal haklara ilişkin genelge yayımlayarak memur ve memur emeklileri ile sözleşmeli personele ne kadar zam yapılacağını belirledi.

Şimdi memurlar, sözleşmeli personel ve memur emeklilerinin zamdan nasıl etkileneceğini başlıklar halinde açıklayacağız. Ayrıca, aşağıda açıklamış olduğumuz hususların yanında yapılan birçok ödemenin de maaş katsayısına bağlı olduğunu ifade etmek isteriz.

Memur maaş katsayıları ne kadar arttı?

Genelgeye göre, 01/07/2019-31/12/2019 döneminde geçerli olmak üzere; Aylık katsayısı (0,138459), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,167248), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,04391) olarak belirlenmiştir. Bu rakamlardan aylık katsayısı ile taban aylık katsayısı emekli maaşını etkilemektedir.

Özellikle taban aylık katsayısındaki artışlar emekli maaşını oldukça fazla etkilemektedir. Çünkü, memurlarda taban aylık tutarından gelir vergisi ve emekli kesintisi kesilmekte iken emeklilerde taban aylık tutarları üzerinden hiçbir kesinti yapılmamaktadır.

Sözleşmeli personelin sözleşme tavanı ne kadar arttı?

Kamu kurumlarında birden fazla sözleşmeli personel statüsünde çalışan personel olduğu için bunların ücret tavanları da oldukça farklıdır. Genelgeye göre gelen artışı değişik sözleşmeli personel statüsüne göre sıralamak gerekirse:

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3'üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 7.578,57 TL'ye yükseltilmiştir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 6.756,12 TL'ye yükseltilmiştir.

Özellikle bu tutar 5502 sayılı Kanun'a göre istihdam edilen bilişim uzmanlarının sözleşme tavanları ile 375 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen bilişim uzmanlarının sözleşme tavanlarını arttırdığını ifade etmek isteriz. Bu rakamlara göre 375 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan sözleşmeli Bilişim Uzmanlarına ödenecek tavan brüt ücret 6.756,12 *4 = 27.024,48 TL, 5502 sayılı Kanun kapsamında çalıştırılan Bilişim Uzmanlarına ise tavan brüt ücret 6.756,12*5 = 33.780,6 TL oldu.

En yüksek devlet memuru maaşı ise 9500*0,138459 = 1.315,36 TL olmuştur. Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan taban ve tavan ücretleri % 6,02 oranında artırılmıştır.

18/07/2017 tarihli ve 2017/T-8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı'na ekli (EK-I)'de gösterilen grupların 30/06/2019 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri % 6,02 oranında artırılmıştır.

Temel ücret artışıyla birlikte başarı ve kıdem ücreti de arttırılmış olmaktadır.

Özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin 30/06/2019 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri % 6,02 oranında artırılmıştır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.

Katsayı artışları asgari geçim indirimini arttırdı mı?

Asgari geçim indirimi tutarları 2019 yılının ilk 6 aylık dönemi için belirlenen asgari ücrete göre belirlendiği için bu tutarlarda artış olmuştur. Buna göre, 2019 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 2.558,40 TL'dir.

Ayrıca, katsayı artışı, çalışmayan eş için 2.134, çocuklar için ise 250 gösterge (0-6 yaş için 500) rakamının maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutar üzerinden ödendiği için çocuk ve aile yardımı tutarını da arttırmıştır.

Buna göre; Çalışmayan eş için: 2.134*0,138459= 295,47 TL, 6 yaşından büyük çocuklar için: 250*0,138459 = 34,61 TL, 0-6 yaş çocuklar için: 500*0,138459 = 69,22 TL ödenecektir.

Maaş farkı ödemesi yapılacak mı?

Memur ve sözleşmeli personel maaşları peşin ödendiği için 01/07/2019 - 14/07/2019 tarihleri arasındaki maaş farkı tutarları hesaplanarak ilgililerin hesaplarına yatırılacaktır.

Maaş katsayısındaki artışlar kıdem tazminatı tavanını ne kadar arttırdı?

Kıdem tazminatı tavanının hesabında bir hizmet yılı için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına yapılan emekli ikramiyesi ödemesi esas alınmaktadır. Bu çerçevede, maaş katsayısındaki artışlar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına yapılacak emekli ikramiyesini de arttırmıştır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'nın emekli ikramiyesine paralel artış gösteren işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı tutarı 01/07/2019 tarihinden itibaren 6.379,86 TL olmuştur.

Mal beyanında esas alınacak şube müdürü maaşı arttı mı?

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8'inci maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı 01/07/2019 tarihi itibarıyla 5.984,12 TL olmuştur. Bu tutarın kendilerine aylık ödenmeyenleri kapsadığını ifade etmek isteriz. Yani memurlarla ilgisi yoktur.

Daha önceki yazılarımızda detaylı şekilde açıkladığımız üzere, kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından fazla değer ve tutarındaki, para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları, hisse senedi ve tahvilleri, altın ve mücevheratı, her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları, hakları, alacakları, borçları, gelirleri, bildirmek zorundadırlar.