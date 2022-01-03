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Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında memur ve emeklilerin zam oranı da netleşti. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 22,48 ek zam alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25,48 zam alacak. Bu zamların üzerine 2021'de ekonomideki dalgalanma nedeniyle refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor.
Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
03 Ocak 2022 10:22 - ntv.com.tr
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NTV'nin haberine göre, TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu açıklamasının ardından memur, memur emeklileri ve SSK emeklilerinin zam oranı da netleşti.

SON DAKİKA:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur zam oranlarını açıkladı

TÜİK'in verilerine göre 2021'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 25,48 olarak gerçekleşti. 

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde (2020-2021) 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

Buna göre, memur maaşlarına yüzde 3'ün yanında enflasyon farkı da uygulanacak. Buna göre memurlar yüzde 22,48 oranında enflasyon farkı alacak. Memurlar 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5 sözleşme zammı almıştı. Bununla birlikte memur ve memur emeklilerin ocak maaşına toplam yüzde 27,48'lik artış yansıyacak. 

Emeklilerin zammı ne kadar?

Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

Buna göre işçi ve Bağ-Kur emeklileri ocak maaşlarına yüzde 25,48 zam alacak.

Refah payı artışı gündeme gelebilir

Bu zamların üzerine 2021'de ekonomideki dalgalanma nedeniyle refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor.

"Ek zam şart olmuştur"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından enflasyon oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yalçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"1-TÜİK tarafından açıklanan %13,58 Aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte; yıllık enflasyon %36,08’i buldu. 2021 Temmuz-Aralık enflasyonu %25,48 ve kamu görevlilerinin 2022 Ocak maaş ve ücretlerine yansıyacak enflasyon farkı %22,48 olarak belli oldu.

2-Kısacası Aralık ayı enflasyon rakamları göstermektedir ki; “hedefler tutmadı, tahminler şaştı”. Covid-19 pandemisinin de etkisiyle; küresel ve bölgesel ekonomide yaşanan hareketlilik, enflasyonu yukarı yönlü, alım gücünü ise aşağı yönlü hareket ettirmeye devam ediyor.

3-Mutabakatsızlıkla sonuçlanan ve K.G. Hakem Kurulu kararı ile 2021 için %3+%3 oranındaki artışlar; enflasyona sadece yenilmedi, EZİLDİ. Enflasyon farkı memurun düşen alım gücünü yükseltmek için asla yeterli değildir. Şimdi kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme zamanıdır.

4-Diğer taraftan, 1 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında ekonomide yaşanan dalgalanmalar sonucu kur ve enflasyon artarken maaşlar erimeye, gelir dağılımında adaletsizlik büyümeye devam etti. Nitekim buna bağlı olarak yeni yılla birlikte, zamlar da peş peşe gelmeye devam ediyor.

5-Yeni yılla birlikte; doğalgaza, elektriğe, benzine, motorine, MTV ve ÖTV’ye, harçlara, vergilere, toplu taşımaya ve bunun yanında gıda ürünlerine azımsanmayacak oranda zam yapıldı. Bu gerçekler görülmeli, “Ek Protokol” ile ilave ödeme yapılarak kayıplar telafi edilmelidir.

6-Asgari ücrete yapılan %50 zam sahada memnuniyet üretmişken, aynı zorluklarla geçim mücadelesi veren kamu görevlileri ve emeklileri görmezden gelinemez, vergi muafiyetinin “yeterli zam” olarak gösterilmeye çalışılması da kabul edilemez.

7-Vergi muafiyetinin eşit gelir artışı sağlamadığı yaptığımız analizler sonucunda herkes tarafından anlaşılmıştır. Yine, alım gücündeki kaybın enflasyon farkı ödemesiyle telafi edilemeyecek olduğu da net olarak bilinmelidir.

8- Bu itibarla, 15 Ocak’ta maaşlara yansıyacak şekilde Ek Protokol ile Ek Zam/İlave Ödeme yapılması için kararlı duruşumuzu yineliyor, şu an itibariyle hükümetin de irade ortaya koymasını bekliyoruz."

Anahtar Kelimeler:

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People
208
1) Mahmut A. (Dr)
03.01.2022 13:51:25
Emekli Vali maaşını "geçtiği" iddiasıyla geri çekilen, CB ve SB açıklaması ile kamuya ilan edilmiş, hatta Mecliste kabul edilmiş ama kadük halde bekletilen Önerge, artık iptal gerekçesi ortadan kalktığına göre AYNEN ve ACİLEN yürürlüğe konmalı ve Emekli Hekimler daha fazla incitilmemelidir.
People
150
2) Feyzullah Ç. (Dr)
03.01.2022 11:32:05
Sayın Cumhurbaşkanı iradesi ve Sağlıklı Bakanının açıklamasıyla duyurulan, Meclis’te oylanarak kabul edilen, sonra geriye çekilen Önergenin DERHAL yürürlüğe konmasını bekliyor ve ibretle izliyoruz.
People
42
3) Uzman dr (Hekim)
03.01.2022 11:28:02
Ali Yalçın ağustos ayında %5 e imza atarken neredeydi aklın
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