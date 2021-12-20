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Memur zammı 2022 ne kadar? Memurlar ne kadar zam alacak?
Memur ve memur emeklileri ocak ayında yapılacak ek zammı bekliyor. Sosyal refah düzenlemesi halinde verilecek ek zam için görüşmelerin bu hafta başlaması bekleniyor. Memurlara ek zam yapılacak mı? Memur zammı ne kadar olacak? 2022 memur ek zammı...
Memur zammı 2022 ne kadar? Memurlar ne kadar zam alacak?
20 Aralık 2021 11:43 - TRT HABER
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Yaklaşık 17,6 milyon emekli, memur ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği zamlı maaşlar 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli olacak.

Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında mutabakat sağlandı.

Bilgin: Enflasyonun üzerinde bir ücret artışı olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını duyurdu.

Bakan Vedat Bilgin, kamu çalışanları için enflasyonun üzerinde
bir ücret artışı olacağını söyledi.

Ek zammın 15 Ocak'ta yansıması bekleniyor

Kamu görevlilerine yapılacak ek zam için görüşmelerin bu hafta başlaması bekleniyor.

Yapılacak düzenleme ile ek zammın 15 Ocak'ta maaşlara yansıtılması hedefleniyor.

Bu yılın ikinci yarısında 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 çıktı. 5 aylık enflasyona göre memurların enflasyon farkı yüzde 7.48 oldu.

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