Memur zammı 2022 ne kadar? Memurlar ne kadar zam alacak?

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yapılacak ek zammı bekliyor. Sosyal refah düzenlemesi halinde verilecek ek zam için görüşmelerin bu hafta başlaması bekleniyor. Memurlara ek zam yapılacak mı? Memur zammı ne kadar olacak? 2022 memur ek zammı...

20 Aralık 2021 11:43 - TRT HABER