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Menopozu 20 yıl erteleyebilecek tıbbi yöntem bulundu
Tıbbi atılımla ateş basması ve anksiyete gibi belirtilerin başlangıcı ertelenebilir
Menopozu 20 yıl erteleyebilecek tıbbi yöntem bulundu
19 Ağustos 2019 - Independent Türkçe
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Laboratuvar ortamında dölleme (IVF) yöntemini geliştiren bilim insanının ortaya koyduğu yeni tıbbi yöntem sayesinde kadınlar menopozu 20 yıla kadar erteleyebilecek.
Doktorlar, kalp rahatsızlıkları ve kemik erimesinin de aralarında bulunduğu menopozun getirdiği ciddi sağlık sorunları olan binlerce kadının yöntemden faydalanabileceğini iddia ediyor.

Uzmanlar da aynı yöntemin ateş basması ve hafıza problemlerinden, anksiyete ve düşük cinsel isteğe kadar uzanan menopozun yaygın belirtilerinin başlangıcını geciktirerek milyonlarca kadının hayatını geliştirmede yardımcı olabileceğine inanıyor.

Maliyeti 7-11 bin sterlinlik (yaklaşık 47-74 bin TL) yöntem, IVF doktoru ve İngiltere CARE Doğurganlık Grubu Başkanı Simon Fishel’in de aralarında bulunduğu üreme tıbbında dünyaca ünlü 4 uzmanın kurduğu Doğurganlığı Koruma ve Menopoz (ProFam) şirketi tarafından 40 yaşından küçük kadınlara öneriliyor.

Guardian’a konuşan Fishel, “Yöntem menopozu herhangi bir nedenle geciktirmek isteyebilecek ya da hormon değiştirme terapisi (HRT) alan tüm kadınlara önemli bir fayda sağlama potansiyeline sahip ve bu konuda pek çok yarar var” dedi.

Şu ana dek 9 kadın yöntemi kullandı biyolojik saati şaşırtan yöntemle bedenlerinin gerçekteki yaşlarından daha genç olduğunu düşünmesi sağlandı.

Ufak bir yarık yoluyla yumurtalık dokusundan küçük bir parçanın alındığı yarım saatlik ameliyatta alınan parçalar daha sonra dilimlenip korumak için donduruluyor.
Bir kadın menopoza girdiğinde dondurulmuş doku çözülerek tekrar vücuda ekleniyor.

Anahtar Kelimeler:

menopoz

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