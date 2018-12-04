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Meram Tıp Fakültesi Hastanesine giden yol 'özel mülk' gerekçesiyle kapandı
KONYA'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin hizmete yeni açılan Meram Tıp Fakültesi Hastanesine giden yol, arsa sahibi olduğunu belirten Ahmet Erdoğan tarafından tel çitlerle kapatıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin protokol koşullarını yerine getirmediğini iddia eden Erdoğan, yaklaşık 15 dakika sonra çitleri kaldırdı. Ahmet Erdoğan, ''Bu, belediyeye bir ihtardı. Protokol koşulları yerine getirilmezse yolu kazacağım" dedi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise kamulaştırma davasının devam ettiğini belirtti.
Meram Tıp Fakültesi Hastanesine giden yol 'özel mülk' gerekçesiyle kapandı
04 Aralık 2018 - DHA
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakülte Hastanesi için 900 yatak kapasiteli yeni bina yaptırıldı. Temmuz ayı içinde hizmete giren hastaneye giden yolu, arsa sahibi olduğunu belirten Ahmet Erdoğan bugün tel çitlerle kapattı. Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin arsanın yol olarak kullanılması için hazırlanan protokol kurallarına uymadığını iddia etti.

Ahmet Erdoğan, 1360 metrekare arsasının bir kısmından hastane yolu geçmesi için 2017 yılının Ekim ayında Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzaladıklarını belirtti. Erdoğan, imzalanan protokolde yolun giriş kısmında bulunan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından etrafı tel örgülerle çevrilen arazide 'ticari faaliyet sürdürebilecek' maddesi konulduğunu ve bunun üzerine belirlenen kısma ticari faaliyette bulunmak için tek katlı bir bina yaptığını söyledi. Ahmet Erdoğan, binanın inşaatı devam ederken Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen kısımda ticari faaliyet yapılamayacağı yönünde kendisine ihtarname gönderildiğini, bunun üzerine avukatı aracılığıyla kendisinin de Belediyeye protokol şartları yerine getirilmediği için ihtarname gönderdiğini ifade etti. Erdoğan, 4 defa ihtarname göndermesine rağmen bugüne kadar yaptıkları girişimlerden cevap alamadığını ileri sürdü.

TARTIŞMALAR YAŞANDI

Ambulans ve içinde hasta olan araçların geçişine izin verilen yolda, eylem nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Ahmet Erdoğan, zaman zaman araç sahipleriyle tartıştı. Hastaneye gelen vatandaşlar ise minibüslerden inerek yaklaşık 400 metre yürüyerek hastaneye ulaşabildi.

'ÇÖZÜM OLMAZSA YOLU KAZACAĞIM'

Yolun kendisinin tapulu arazisi olduğunu belirten Erdoğan, ''Belediye ile karşılıklı protokolümüz var. Ancak belediye bu protokolü yerine getirmedi. Bu 15 dakikalık yol kapatış bir ihtardı. Bu sorun çözüme kavuşmazsa yarın yolu kazacağım" dedi.

Ahmet Erdoğan, yaklaşık 15 dakika sonra tel çitleri kaldırarak yolu açtı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise kamulaştırma davasının devam ettiğini belirtti.

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