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Merkel 'den uluslararası iş birliği çağrısı: Aşı için 8 milyar euro toplanması gerek
Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi için yaklaşık 8 milyar euronun toplanması gerektiğini söyledi.
Merkel 'den uluslararası iş birliği çağrısı: Aşı için 8 milyar euro toplanması gerek
02 Mayıs 2020 16:20 -
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Merkel, haftalık video mesajında, herkese COVID-19 bulaşabileceğini, bu yüzden dünya genelinde birlikte hareket etmeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB) 4 Mayıs’ta virüsle mücadele için donörler konferansı düzenleyeceğine işaret ederek, "Almanya da önemli finansal katkı yapacak. Bugün bunu duyurmak istemiyorum ancak daha sonraki gelişmeleri aktif izleyeceğimizi söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

COVID-19'a karşı ilaç ve aşının bulunması için uluslararası iş birliği çağrısı yapan Merkel, "Aşının geliştirilmesi için tahminen 8 milyar euro gerekli." ifadesini kullandı.

Merkel, aşı bulunduktan sonra bundan herkesin yararlanmasını sağlayacaklarını kaydetti.

COVID-19 salgınının ekonomik, sosyal ve toplumsal hayatta ağır zararlara yol açtığını belirten Merkel, "Bundan dolayı bir aşı geliştirerek bu virüsü durdurmak ve ardından mağlup etmek için yüksek tempoda ve büyük konsantrasyonla çalışmak zorundayız. Bu, dünyada milyonlarca hayatı kurtarmak için en onurlu görevlerden biridir.” diye konuştu.

Almanya Başbakanı, bu konuda anahtar rol oynayan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile yakın iş birliği içinde olunacağını da vurguladı.

DSÖ'nün geçen hafta, “COVID-19 temel sağlık teknolojilerin geliştirilmesi, üretimi ve küresel erişimin eşitlikçi hızlandırılması” konulu etkinliğine çok sayıda lider ve küresel aktör katılmıştı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus burada yaptığı konuşmada, AB’nin 4 Mayıs’ta virüsle mücadele için düzenleyeceği donörler konferansının, COVID-19 için aşıların, diyagnostiklerin (tanı araçları) ve terapötiklerin (tedavi edicilerin) geliştirilmesi, üretimi ve eşit dağılımını hızlandırmak için önemli bir iş birliği olacağını belirtmişti.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen de 4 Mayıs’da 7,5 milyar euro toplamayı hedeflediklerini aktararak, "Ancak daha da fazlasını yapmamız gerekiyor. COVID-19’u yenmek için birçok cephede hareket etmemiz lazım." ifadesini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 merkel

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