Merkel koronavirüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı

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22 Mart 2020 21:00
BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldı.
Ayrıntılar geliyor...
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