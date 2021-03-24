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Merkel özür diledi: Bu sadece ve tek başına benim hatam
Almanya Başbakanı Merkel, Paskalya'da beş gün boyunca kamusal yaşamın durdurulmasını öngören katı kapanma kararını geri alarak vatandaşlardan özür diledi.
Merkel özür diledi: Bu sadece ve tek başına benim hatam
24 Mart 2021 16:14 - Deutsche Welle Türkçe
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, iki gün önce açıklanan ve Paskalya tatili boyunca kamusal yaşamı durduran sıkı önlemleri "hata" olarak nitelendirerek kararı geri aldıklarını açıkladı.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre; 22 Mart'taki toplantıda alınan kapanma kararına gelen yoğun eleştiriler sonrasında bugün eyalet başbakanlarını olağanüstü toplantıya çağıran Merkel, ardından yaptığı açıklamada Paskalya'da beş günlük kapanma fikrinin bir hata olduğunu söyledi.

Kararın iyi niyetle alındığını ancak hayata geçirilmesi önünde kısa süre içinde açıklığa kavuşturulması mümkün olayan sorular oluştuğunu belirten Merkel, "Bu bir hataydı. Ve hata varsa bunun söylenmesi ve düzeltilmesi gerekir. Bu hatadan ve oluşan ek belirsizliklerden dolayı tüm vatandaşlardan af diliyorum" diye konuştu.

"Bu sadece ve tek başına benim hatam" diyen Merkel, Başbakan olarak makamından dolayı her konuda nihai sorumluluğu kendisinin taşıdığına işaret etti.

Merkel'in 22 Mart'ta eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantı sonrasında mevcut sıkılaştırılmış koronavirüs önlemlerinin süresi 18 Nisan'a kadar uzatılmış, ayrıca Paskalya tatiline ek olarak iki günün de tatil ilan edilmesi kararlaştırılmıştı.

Almanya'da Paskalya tatili 2 Nisan Cuma günü başlıyor ve 6 Nisan Salı günü yeniden işbaşı yapılıyor. 22 Mart'taki toplantıda Paskalya öncesindeki 1 Nisan Perşembe günü ve arada iş günü olan 3 Nisan Cumartesi gününün de tatil ilan edilmesi, böylece ülke çapında beş günlük kapanma karara bağlanmıştı. Karar iş dünyasından sert tepkilere yol açmış, ayrıca iş hukuku açısından da önemli soru işaretleri doğurmuştu.

DW/BK,HT

 

 

Anahtar Kelimeler:

angela merkel almanya

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