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Mermer parçasıyla doktorun kafasına vurmuştu: O şüpheli 1 ay sonra tutuklandı
Gaziantep'in İslahiye Devlet Hastanesi'nde, kardeşinin randevusuz muayene isteğine olumsuz yanıt vermesi üzerine doktor Sadık Oluk'u darbederek kaçan Erkan Yıldırım, teslim oldu. Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mermer parçasıyla doktorun kafasına vurmuştu: O şüpheli 1 ay sonra tutuklandı

Doktor Sadık Oluk

08 Şubat 2022 08:26 - DHA Kadir ÇELİK
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İslahiye Devlet Hastanesi'nde 7 Ocak günü meydana gelen olayda, İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Sadık Oluk, muayene olmak isteyen Nalan Yıldırım'a, randevu almadığını belirterek olumsuz yanıt verdi.

Bunun üzerine evine giden Nalan Yıldırım, durumu ağabeyi Erkan Yıldırım'a anlattı. Yaşananlara öfkelenerek hastaneye gelen Erkan Yıldırım, odasına girdiği doktor ile tartıştı. Tartışma sırasında Erkan Yıldırım, masada bulunan mermer aksesuar ile doktor Sadık Oluk'un başına vurdu.

Randevu vermediğini iddia etti: Mermer parçasıyla doktorun kafasına defalarca vurdu

Olayın ardından Erkan Yıldırım kaçarken, yaralanan doktor ise acil serviste tedaviye alındı. Başına 8 dikiş atılan Sadık Oluk'un şikayetinin ardından polis ekiplerinin peşine düştüğü Erkan Yıldırım'a ulaşılamadı. 

Adliyeye gelerek teslim oldu

Erkan Yıldırım, olaydan bir ay sonra avukatı ile birlikte akşam saatlerinde İslahiye Adliyesi'ne geldi. Cumhuriyet Savcılığı'na teslim olan Erkan Yıldırım, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Erkan Yıldırım, 'kasten adam yaralama' suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:

gaziantep islahiye muayene darp mermer parcasi tutuklu

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9
1) ahmet yildirim (cerrah)
08.02.2022 11:26:17
sağlıkta şiddet istenilen ve planlanan bir politikadır. Sağlıkta şiddete çanak tutulmasından ispatlıdır. Sağlıkta şiddet ne zamandan beri hortlamıştır ?
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