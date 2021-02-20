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Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’ne Op. Dr. Emrah Ceviz getirildi
MERSİN'de İl Sağlık Müdürü Dr.Sinan Bahçacı, görevini Opr. Dr. Emrah Ceviz’e teslim etti.
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’ne Op. Dr. Emrah Ceviz getirildi
20 Şubat 2021 15:00 -
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İl Sağlık Müdürlüğü makam odasında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Bahçacı “Yaklaşık 3.5 yıl önce devraldığım ve şerefle sürdürdüğüm görevimden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bu süre zarfında çalışma arkadaşlarımla birlikte Mersin halkına sağlık alanında güzel hizmetler sunduk. Mersin gerçekten çok güzel bir şehir. Burada çok güzel dostluklar edindim. Nihayetinde bu bir bayrak yarışı. Eminim ki görevi devrettiğim arkadaşım hizmet bayrağını daha ileriye taşıyacaktır. Bu süreçte birlikte görev yaptığım arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.
İl Sağlık Müdürlüğü görevini devralan Opr .Dr. Emrah Ceviz ise Mersin’in sağlığına yaptığı katkılardan dolayı Bahçacı’ya teşekkür ederek “Bu kutlu hizmet yarışında sizden devraldığım bayrağı daha ileriye taşımak ve Mersin halkına sağlık alanında en iyi hizmeti sunmak için elimden geleni yapacağım. Değerli meslektaşıma da bundan sonraki görevinde başarılar dilerim” ifadelerini
kullandı.
1980 Kütahya TAVŞANLI doğumlu olan  CEVİZ, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak Ankara, Çankırı, Adana’da görev yaptıktan sonra Sağlık Bakanlığında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlıkları görevlerinde bulunmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Üyeliği ve Tıbbi Malzeme Değerlendirme Komisyonu üyelikleri de yapmış ve son 2 yıldan uzun süredir de Adana Kamu Hastaneleri Başkanlığı görevini yapmakta idi.

Anahtar Kelimeler:

dr emrah ceviz mersin

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