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Mersin Şehir Hastanesi 3 milyon 400 bin hastaya hizmet verdi
Kentte 374 bin metrekare kapalı alanı, 800 hasta odası, suit, VIP ve standart oda konseptleriyle 210 yoğun bakım yatağı bulunan Mersin Şehir Hastanesi'nde, geçen yılın şubat ayından itibaren 3 milyon 400 bin hastaya hizmet verildi
Mersin Şehir Hastanesi 3 milyon 400 bin hastaya hizmet verdi
20 Mayıs 2018 -
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Kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan ve geçtiğimiz yıl şubat ayında açılan Mersin Şehir Hastanesi'nde, 15 ayda 3 milyon 400 bin kişiye sağlık hizmeti sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından 3 Şubat 2017'de açılışı gerçekleştirilen bin 300 yatak kapasiteli Mersin Şehir Hastanesi'nden acil servisler hariç günlük ortalama 10 bin kişi faydalanıyor.

Kentte 374 bin metrekare kapalı alanı, 800 hasta odası, suit, VIP ve standart oda konseptleriyle 210 yoğun bakım yatağı bulunan Mersin Şehir Hastanesi'nde, kentin ve çevre illerden gelenlere şifa dağıtıyor.

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir hastanelerinin sağlıkta yeni vizyon olduğunu belirterek, Mersin'in birçok konuda öncülük ettiğini, Türkiye'nin sağlıkta zirveye ulaştığını, daha güzel ve iyi hizmetleri vatandaşlara ulaştırmak için çalıştıklarını vurguladı.

- "40 branşta 357 uzmanımızla hizmet veriyoruz"

Mersin Şehir Hastanesi'nin 15 ay önce açıldığına değinen Bahçacı, şöyle konuştu:

"15 ayda yaklaşık 3 milyon 400 bin hastamıza hizmeti verildi. Bunlardan 432 bin hastamız yatarak tedavi görmüş, 65 bin hasta ameliyat olmuş. Hizmetlerimiz her geçen gün hızla artarak devam ediyor. Poliklinikte acil servis dışında günlük ortalama 10 bin hastamız poliklinik hizmeti alıyor. Bu hizmetleri yürütürken bakanlığımızın bize sunmuş olduğu hekim ve hemşire desteğini gözardı etmemek gerekiyor. 40 branşta 357 uzmanımızla hizmet veriyoruz. 53 ameliyathanemiz var. Hastane genelinde yoğun bakım yataklarında doluluk yüzde 98 iken, diğer servis yataklarımızda da yüzde 95 doluluk oranı mevcut."

Bahçacı, şehir hastanelerinin gerek poliklinik hizmetleri, gerek sunulan sağlık hizmetleriyle 5 yıldızlı otel konforu sunduğunu belirtti.

Hastaların işini kolaylaştırmak için hastanede navigasyon uygulaması da bulunduğunu anlatan Bahçacı, hastalara ve yakınlarına vale ve ücretsiz park hizmeti sunduklarını da vurguladı.

Bahçacı, tüp bebek ünitelerinin de alt yapısının büyük oranda bitirildiğin

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mersin sehir hastanesi

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