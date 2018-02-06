Mersin Şehir Hastanesi eğitim ve araştırma hastanesi olacak 

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Türkiye'nin kamu-özel iş birliğiyle hayata geçirilen ilk şehir hastanesi projesi olan Mersin Şehir Hastanesinin, eğitim ve araştırma hastanesi olması için başvuru yaptıklarını söyledi.

Bahçacı, makamında düzenlediği basın toplantısında, kent genelindeki sağlık hizmetlerini, yatırımları ve projeleri değerlendirdi.

Mersin Şehir Hastanesinin 3 Şubat'ta birinci yılını doldurduğunu anımsatan Bahçacı, Mersin Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin bu hastanenin bünyesine katıldığını hatırlattı.

Bahçacı, yatak kapasitesi, sağlık çalışanı ve ameliyathanelerin sayısının artmasının kente yeni bir vizyon kattığını vurgulayarak, "Eskiden tedavileri kentte yapılamayan hastalar il dışına giderdi. Mersin Şehir Hastanesi artık bu konuda Mersin halkının ihtiyaçlarını karşılıyor. Bunun yanı sıra sağlık alanında gerek iç turizmle gerekse de dış turizmle gelen hastaları kabul ediyor." dedi.

Sağlık turizmine önem verdiklerinin altını çizen Bahçacı, kenti bu alanda hak ettiği noktaya getirmeye çalıştıklarını, yurtdışındaki kuruluşlarla görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Bahçacı, Mersin Şehir Hastanesinin, eğitim ve araştırma hastanesi olması için de çalışma yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Mersin Şehir Hastanesinin, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesinin eğitim ve araştırma hastanesi olması için başvuru yaptık. Burası eğitim ve araştırma hastanesi olarak değişecek. Kadromuzda bulunan doçentlerimizin de sayısı artacak. Aşağı yukarı her bölüme doçent ve profesör anlamında öğretim üyelerimiz, hocalarımız gelecek. Böylelikle hem şehir halkına hizmet edeceğiz hem de sağlık turizminde belirli bir mesafeyi katetmiş olacağız."

Toros Devlet Hastanesinin kaldırılacağı veya taşınacağı iddialarına da değinen Bahçacı, bu konuda herhangi bir planın söz konusu olmadığını, hastanenin yerinde hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

Bahçacı, Mersin Şehir Hastanesi bünyesine dahil edilen Mersin Devlet Hastanesinin eski binası ve yerleşkesinin de İl Sağlık Müdürlüğünce kullanılacağını, uzun vadede ise buranın içerisinde aile sağlığı merkezi, sağlıklı hayat merkezi gibi hizmetlerin olacağı sağlık kompleksine dönüştürüleceğini sözlerine ekledi.