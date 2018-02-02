Mersin Şehir Hastanesi ilk yılında 2,5 milyon kişiye hizmet verdi

MERSİN - Kamu-özel iş birliğiyle hayata geçirilen Mersin Şehir Hastanesi, ilk yılında 2 milyon 490 bin 286 hastaya hizmet verdi.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Furkan Karabekmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Şubat 2017'de açılışını yaptığı hastanenin 1. yılını doldurması dolayısıyla düzenlenen törende, Mersin ve Adana'daki şehir hastaneleri tecrübelerinin diğer şehirlere de yansıyacağını söyledi.

Bu yıl 5, bir sonraki yıl da yine 5 şehir hastanesinin açılacağını belirten Karabekmez, "Sadece Türkiye'deki vatandaşlarımız hedef kitlemiz değil. Yurt dışına da sağlık turizmiyle hizmet etmek istiyoruz. Bunun için kapasitemiz var. Her gün yeni şehir hastanelerimizle de bu kapasitemizi arttırıyoruz." dedi.

Hastane yatırımını yapan CCN Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Bayar da vatandaşların hak ettikleri sağlık hizmetlerini üstün nitelikte, hızlı, konforlu almasına katkıda bulunmaktan kıvanç duyduklarını aktardı.

Bayar, Mersin Şehir Hastanesinin sağlık alanında dünya standartlarının da üzerinde bir kaliteyle hizmet sunduğunu vurgulayarak, "Hastane hem ülkemiz hem de şirketimiz adına göğsümüzü kabartan, örnek bir başarı hikayesi konumundadır. İlk yılında 2 milyondan fazla vatandaşımıza hizmet veren hastane, sağlık hizmetlerinde yatırım ve işletme alanında kamunun yükünü özel sektörün alması temeline dayalı kamu-özel iş birliği modelinin ne kadar başarılı olduğunun en güzel örneğidir." ifadelerini kullandı.

- 69 bin ameliyat, 8 bin 627 doğum

Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Kılınç da toplantıda yaptığı sunumda, hastanenin 1 yılına ilişkin bilgiler verdi.

Hastanede, 445’i doktor bin 770 sağlık çalışanı ve 764 idari personelle toplam 2 bin 534 kişilik kadronun hizmet verdiğini vurgulayan Kılınç, günde 9 bin 500’ü ayakta, bin 100’den fazla da yatan hastaya hizmet verildiğini söyledi.

Kılınç, hastaneye başvuranların sayısının milyonları aştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Mersin Şehir Hastanesi, ilk yılında toplam 2 milyon 490 bin 286 başvuru aldı. Bu başvuruların 568 bin 397’si acil, 1 milyon 602 bin 847'si ayakta tedavi. Öte yandan 88 bin 299 yatan hasta, 230 bin 653’u ise günübirlik hizmet alımı şeklinde gerçekleşti. 374 bin metrekarelik kapalı alana ve bin 300 yatak kapasitesine sahip olan hastanemiz, ilk yılında yüzde 87’lik kapasite doluluk oranına ulaştı. Bir yıl içinde toplam 69 bin 427 ameliyat gerçekleştirildi. Modern teknolojilerle donatılan laboratuvar ve kan merkezinde ilk yıl toplam 7 milyon 82 bin 448 tıbbi test yapıldı ve 8 bin 627 doğum gerçekleştirildi."

Kılınç ayrıca hastaların memnuniyet oranının da yüzde 95 olduğunu sözlerine ekledi.