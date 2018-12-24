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Mersin Şehir Hastanesinde 1001. açık kalp ameliyatı yapıldı
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1001. açık kalp ameliyatı kesilen pastayla kutlandı
Mersin Şehir Hastanesinde 1001. açık kalp ameliyatı yapıldı
24 Aralık 2018 - AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Şubat 2017'de açılışı gerçekleştirilen Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine vatandaşların ilgisi her geçen gün daha da arttı. 

Günde ortalama 10 bin kişinin geldiği hastanede, ameliyat sayılarında da artışlar yaşandı. Özellikle kalp ve damar cerrahisi biriminde açıldığı günden bugüne kadar çok sayıda kişinin açık kalp ameliyatı yapıldı. 

En son gerçekleştirilen 2 ameliyatla birlikte bin birinci kalp ameliyatına ulaşan kalp ve damar cerrahisi birimi, 2 yıl gibi kısa sürede yakalanan bu başarıyı kestikleri pastayla kutladı. 

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı da kutlamaya katılıp doktorlar ve birim personelini başarılarından dolayı tebrik etti. 

Anahtar Kelimeler:

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People
2
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
24.12.2018 17:02:12
Bin bir gece masallarına gönderme yapmak için mi kutlamada bu rakamı tercih etmişler ?
People
0
2) kamil tas (hekim)
24.12.2018 16:27:24
Mersinin nufusu 915 bin olduğuna göre ve her gün 10 bın hasta geldıgıne gore 90 gun ıcınde tum Mersıne bakılmıs olacak, vayy bee...ee sonra ne olacak?
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