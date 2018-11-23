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Mersin Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlık hizmetleri durduruldu iddiasına açıklama: 'Ertelenemez ilkesi ön planda'
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörlüğünce, Tıp Fakültesi Hastanesinde bazı sağlık hizmetlerinin durdurulduğu yönündeki iddialara ilişkin, "Sağlık hizmetlerinin ertelenemez olma ilkesi daima ön planda tutulmakta, hiçbir hizmet iddia edildiği gibi durdurulmamaktadır." denildi.
Mersin Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlık hizmetleri durduruldu iddiasına açıklama: 'Ertelenemez ilkesi ön planda'
23 Kasım 2018 - AA
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Rektörlükten, bazı internet sitelerinde yer alan "Tıp Fakültesi Hastanesinde bazı hizmetlerin durdurulduğu" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, MEÜ Tıp Fakültesinin tüm anabilim ve yan dallarıyla eksiksiz ve kaliteli bir eğitim hizmeti verdiği belirtildi. 

"Üniversite hastanemiz kuruluşundan bugüne gerek ilimiz gerek bölgemizde kaliteli ve kesintisiz sağlık hizmeti vermektedir. Son yıllarda hizmet çeşitliliğini arttırarak 750 yatak kapasitesi ve yoğun bakım ünitelerine Tüp Bebek Merkezi, Göz Bankası, Uyku Merkezi, İnme Merkezi gibi özellikli birimleri eklemiş, yenilenen koroner anjiyografi ve kemoterapi üniteleri ile hizmet kalitesini arttırmış, el cerrahisi konusunda bölgemizde referans hastane konumuna gelmiştir." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Hedefimiz yıl sonu itibarıyla hizmete girmesini beklediğimiz radyoterapi ünitesi ve yakın zamanda tamamlanacak 140 yatak kapasiteli onkoloji hastanemiz ile sadece şehrimiz, bölgemiz için değil, sağlık turizmi ile uluslararası ciddi bir sağlık merkezi olmaktır." 

Açıklamada, hastanede sağlık hizmetlerinde kullanılan sarf malzemelerin ve hammaddelerin önemli ölçüde ithal ürünlerden oluştuğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu durum göz önünde bulundurulduğunda döviz kurlarında son dönemde yaşanan dalgalanmaların bu malzemeleri de etkilemesi kaçınılmazdır. Kamu hizmetinin devamlılığını sağlamaya gayret ederken kaynakların da titizlikle kullanımına özen gösterilmektedir. Sağlık hizmetlerinin ertelenemez olma ilkesi daima ön planda tutulmakta, hiçbir hizmet iddia edildiği gibi durdurulmamaktadır. Üniversite hastanemiz öncesinde olduğu gibi bundan sonra da yaşanan tüm zorluklara rağmen kaliteli ve kesintisiz bir şekilde sağlık hizmeti vermeye devam edecektir."

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mersin universitesi tip fakultesi

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