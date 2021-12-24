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Mersin'de acil doktoru saldırıya uğradı: Saldırganlar mahkemeye sevk edildi
Mersin’in Tarsus ilçesinde acil doktorunu darp eden 2 kişi yakalanarak tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Mersin'de acil doktoru saldırıya uğradı: Saldırganlar mahkemeye sevk edildi
24 Aralık 2021 09:53 - İHA Ersoy Yalçın
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Olay, Tarsus Devlet Hastanesi ek binada gerçekleşti.  Alınan bilgiye göre, anne C.Y., ateşlenen çocuğunu hastaneye getirdi. Acil pratisyen doktoru Hüseyin Akdoğan çocuğunu muayene etmeye başladı. Başka bir doktorun başka bir hasta hakkında fikir alışveriş yaptığı sırada anne C.Y. çocuğuyla ilgilenmesini istedi. 15 saniyelik aradan dolayı anne ile doktor arasında sözlü tartışma yaşandığı iddia edildi.

Aradan geçen 1 saat sonra C.Y.’nin eşi E.Y., doktor Akdoğan’ın muayene odasına gidip ilk olarak sözlü saldırıda bulundu. E.Y. ve yanında bulunan M.Y., Dr. Akdoğan'ı darp etmeye başladı. Güvenlikler araya girerek zanlıyı ayırdı.

15 saniyelik ara için darp edildiğini söyleyen Dr. Akdoğan, davacı olduğunu söyledi. Akdoğan, “Dün akşam hastanede, hasta muayene sırasında hekim arkadaşımım başka bir hasta ile ilgili fikir alışverişi yapmamız sebebiyle, hastanın muayenesini 15 saniye ara vermem nedeniyle hastanın velisi tarafından sözlü tacize uğradım. Yaptığı hareketin yanlış olduğunu, ayıp olduğunu kendisine belirttim. Başka bir hastanın hastalığı üzerinde sadece 15 saniyelik aksadığını, yaptığı hareketin yanlış olduğunu söyleyip, muayenesini tamamlayıp, reçetesini yazıp taburcu ettim. Yaklaşık 1 saat sonra çocuğun muayene ettiğim çocuğun babası olduğu, sonra öğrendiğim Erkan Yılmaz isimli şahıs polikliniğime geldi. Önce bana küfür etmeye başladı, ‘eşime terbiyesiz diyemesin’ diyerek sen kimsin diyerek darp etmeye başladı. Yüzümde ve omuzlarında 2 şahıs tarafından darp edildim. Şikayetçi oldum. Beyaz kod verdim, olay şuan savcılıkta” dedi.

 

 

Gözaltına alınan 2 kişi tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Anahtar Kelimeler:

mersin tarsus acil doktoru huseyin akdogan saldiri doktor darp

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People
4
1) ERDOĞAN SÜ (DOKTOR)
24.12.2021 14:13:38
Güruh tayfası eğitimden vs anlamaz.Ağır para cezası ve hapis çok isabetli olur ancak bunun için sağlık personelinin 3 gün işe gitmemesi gerekir , bu da olmayacağına göre iş kendini korumaya tedbirli olmaya kalıyor.
People
0
2) AS (UZMAN)
24.12.2021 13:09:11
YILLAR ÖNCE SİGARA YASAKLARI BAŞLADIĞINDA, TÜM MEDYA DA BAKANLIK DESTEĞİ İLE KAMPANYA YA ÇOK GENİŞ DESTEK VERİLMİŞTİ, VE BU ÇOK TA YERİNDE OLDU,BAŞARI İLE SONUÇLANDI. AYNI YOL ISRARLI VE BİLGİ VERİCİ BİR ŞEKİLDE SAĞLIKTA ŞİDDET İÇİNDE KULANILMALIDIR
People
6
3) dr (dr)
24.12.2021 11:02:40
Ne bu yahu ? Saldırgan ordusu taarruza mı geçti ? Kabustan beter. Nasıl yapılacak bu meslek böylesi koşullarda ?
Çok çok acil sağlıkta şiddet yasasının çıkması şart !!! Doktor kalmıyacak yakında...
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