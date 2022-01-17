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Mersin’de kamu hastanelerinin yemeklerini öğrenciler yapacak
Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı yataklı sağlık tesislerinin yemek hizmeti, imzalanan protokolle Milli Eğitim Müdürlüğü Suphi Öner Öner Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından karşılanacak.
Mersin’de kamu hastanelerinin yemeklerini öğrenciler yapacak
17 Ocak 2022 15:12 - İHA
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Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı yataklı sağlık tesislerinin yemek hizmeti, imzalanan protokolle Milli Eğitim Müdürlüğü Suphi Öner Öner Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından karşılanacak.

Protokolün imza töreninde konuya ilişkin açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, yataklı sağlık tesislerinin ihtiyacı olan yemeğin, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle Suphi Öner Öner Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından sağlanacağını söyledi.

Ceviz, “İmzaladığımız protokolle birlikte merkez ve ilçe devlet hastanelerimizle Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin ihtiyacı olan yemek ve kahvaltı hizmetini bir kamu kurumundan tedarik edeceğiz. Bünyesinde mutfağı olan hastanelerimizde yemekler hastane içerisinde yapılacak. Mutfağı olmayan hastanelerimizde ise taşımalı sistemle çalışanların yemek ihtiyacı karşılanacak. Bu şekilde hem yeni istihdam sağlanacak hem de büyük miktarda alım ile piyasa şartlarına göre daha uygun ve güvenilir mal ve hizmet sağlanacak. Başta Mersin'de kamu kurumları arasındaki ilişkilere ve uyuma her zaman çok önem veren Valimiz Ali İhsan Su’ya, geleceğimizi emanet edeceğimiz usta öğrencilerimize, geleceğimizi hazırlayan öğretmenlerimize ve Milli Eğitim Müdürümüz Adem Koca’ya teşekkür ediyorum. Hasta ve çalışan memnuniyetini daha ileriye taşıyacak olan bu protokolün hepimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Her öğünde 5 çeşit yemek servis edilecek”

Protokolün detayı hakkında bilgi veren Ceviz, çalışanlara, hasta ve hasta refakatçılarına sabah kahvaltısında 5 çeşit ürün servis edileceğini belirterek, “Protokolümüzde sabah kahvaltısı, diyet ve çocuk menüsü de bulunmakta. Öğle ve akşam yemekleri 4 çeşit artı salata bar şeklinde olacak. Malzeme tedariki, işçilik ve taşıma hizmeti Akşam Sanat Okulu idaresi tarafından karşılanacak. Bu şekilde daha güvenli, sağlıklı, kaliteli ve ekonomik yemek hizmeti alacağız. Sağlık Bakanlığımızda bir ilk olma özelliği taşıyan bu uygulamanın, şartları uygun olan diğer illerde de yakın zamanda hayata geçirileceğini umuyoruz. Her iki kamu kurumu için örnek teşkil edecek bu protokolün hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Valimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca protokolü imzalayarak herkes için hayırlı olması temennisinde bulundular.

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