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Mersin'de koronavirüs şüphesi, bir öğrenci gözlem altında
Mersin'e Çin'den gelen E.K. (22) yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurunca 'koronovavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı
Mersin'de koronavirüs şüphesi, bir öğrenci gözlem altında
10 Şubat 2020 - DHA
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MERSİN- Çin'de öğrenim gören E.K., önceki gün yüksek ateş ve baş ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. 30 Ocak'ta öğrenim gördüğü Çin'den geldiği öğrenilen E.K., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

Özel bir odaya alınan öğrenci için viral enfeksiyon tanısı konulduğu öğrenildi. Genel sağlık durumu iyi olan E.K.'nin tetkik sonuçlarının Ankara'ya gönderildiği, kesin tanı için sonuçların beklendiği bildirildi.

 

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