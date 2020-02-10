Mersin'de koronavirüs şüphesi, bir öğrenci gözlem altında

MERSİN- Çin'de öğrenim gören E.K., önceki gün yüksek ateş ve baş ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. 30 Ocak'ta öğrenim gördüğü Çin'den geldiği öğrenilen E.K., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gözlem altına alındı.
Özel bir odaya alınan öğrenci için viral enfeksiyon tanısı konulduğu öğrenildi. Genel sağlık durumu iyi olan E.K.'nin tetkik sonuçlarının Ankara'ya gönderildiği, kesin tanı için sonuçların beklendiği bildirildi.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|12/03-15/02
|4.TATD Kurs Günleri Kongresi
|ACİL TIP
|ANTA
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS